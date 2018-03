रियल्टी शो पर फीमेल सिंगर ने कंटेस्टेंट को किया किस, भड़के लोगों ने पूछा- सोचो इसका उल्टा होता तो…

यौन उत्पीड़न देश ही नहीं विश्व भर के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके खिलाफ एक हैशटैक मी टू कैपेंन की शुरुआत की गई। इस कैपेंन के साथ बॉलीवुड से लेकर कई हॉलीवुड हस्तियों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। कई फिल्मी कलाकारों के साथ ही टीवी कलाकार सैक्सुअल शिकार होने की बात को स्वीकार कर चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी आइडल की जज गायक कैटी पेरी ने सहमति के बिना एक टीनेज लड़के को धोखे से किस किया। कैटी पैरी के किस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर कैटी पेरी की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

ऑडिशन देने आए 1 9 वर्षीय बेंजामिन ग्लेज़ ने शो के तीन जजों लियोनेल रिची, ल्यूक ब्रायन और पेरी को बताया कि उन्होंने कभी किसी को किस नहीं किया है। यह बात सुनकर पेरी ने उनको अपने पास आने के लिए कहा और उसे गाल पर किस करने के बाद मुंह पर किस किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। एक व्यक्ति ने वीडियो पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ”कल्पना कीजिए कि एक 33 साल का पुरुष कलाकार 19 साल की ऑडिशन देने आई लड़की को कैटी पैरी के जैसे ही धोखे से किस कर लेता तो यह हम सभी को कितना प्यारा लगता?” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ”किसी और को शो देखकर लग रहा है कि कैटी पेरी ने गरीब लड़के पर किस करने का दवाब बनाया। यदि ऐसी हरकत किसी मेल सेलिब्रिटी ने किसी लड़की के साथ ही होती तो क्या यह सही होता?”

हाल ही में टीवी के एक सिंगिंग रियलिटी शो में सिंगर पॉपोन पर एक लड़की को जबरन किस करने का आरोप लग चुका है। पॉपोन का बच्ची को किस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जिसके बाद पॉपोन ने शो से नाता तोड़ लिया था।



Anyone else watching Idol feel like Katy Perry pressured that poor kid into letting her kiss him on the cheek and violated him by planting one on his lips? Would not have been okay for a male celebrity to do to a young girl. #americanidol #katyperry #mencanbesexuallyharassedtoo — Heather Campbell (@Niblet81) March 12, 2018

Ok, let’s be real for a minute: If Katy Perry was a man and that American Idol kiss happened to a woman, it would be sexual harassment, right? If we want people to listen to legit claims of harassment by women, we need to end the double standards. My 2 cents. — Anna Baglione (@AnnaBaglione) March 12, 2018

So Katy Perry tricks a young boy to kiss her on her cheek and then turn her face to make it a lip kiss. Imagine the outrage if it was an old man doing this to a young girl. https://t.co/729BVRZqxB — Deepika Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) March 13, 2018

During American Idol, a contestant named Trevor Holmes, walked in and Katy Perry was instantly captivated by him. Katy couldn’t stop looking at him and blurted out “You are so hot.” pic.twitter.com/pwnizPuEhX — The Pop Globe(@ThePopGlobe) March 13, 2018

