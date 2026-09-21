बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ एक्टिंग के अलावा अपने बिजनेस और निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में हैं। मां बनने के बाद कैटरीना की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। साथ ही उनके लुक में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मगर कैटरीना की मानें तो अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी अच्छा महसूस करना चाहिए।

दरअसल कैटरीना को हाल ही में अंबानी परिवार की गणेश पूजा में देखा गया था। जिसके बाद उनके पोस्टपार्टम लुक को लेकर तरह-तरह की बातें बनने लगीं। इसी बीच द हॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में कैटरीना ने अपनी लाइफस्टाइल, मदरहुड और खूबसूरती को लेकर अपनी सोच साझा की।

काम से ब्रेक भी है जरूरी

कैटरीना ने बताया कि काम से दूर रहने के दौरान उन्हें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है। उनके मुताबिक, लगातार काम करते रहने की आदत के बीच खुद को कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट करना भी जरूरी है।

कैटरीना ने कहा, “परिवार और दोस्तों के साथ खाली समय बिताना आपको अपने केंद्र में वापस लाने में मदद करता है। मुझे कभी-कभी खुद को स्विच ऑफ करने के लिए अनुशासित करना पड़ता है। लगातार काम करना और कुछ नया बनाते रहना मेरे अंदर है, चाहे वह फिल्में हों या के ब्यूटी। इसलिए खुद को डिस्कनेक्ट करने और रिचार्ज करने के लिए कुछ पल निकालना जरूरी है।”

इंटरनेट से भी दूर रहना जरूरी

उन्होंने आज के डिजिटल दौर में शांति और सुकून के पलों को भी जरूरी बताया। कैटरीना के मुताबिक, लगातार मिलती जानकारी और मनोरंजन के बीच दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ समय बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बिताना जरूरी है।

प्रेग्नेंसी के बाद स्किन में आया बदलाव

कैटरीना ने यह भी बताया कि प्रेग्नेंसी के बाद उनकी त्वचा पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गई थी। ऐसे में उन्हें अपने लिए सही प्रोडक्ट्स चुनने में काफी सावधानी बरतनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स की तलाश थी, जो उनकी त्वचा को सुकून दें और उसे शांत रखने में मदद करें। कैटरीना के मुताबिक, मदरहुड के बाद अपनी त्वचा और शरीर को समझने का उनका नजरिया भी बदला है।

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अब खूबसूरत दिखना नहीं, अच्छा महसूस करना है

अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कैटरीना ने बताया कि उस समय खूबसूरती को लेकर कुछ खास पैमाने हुआ करते थे। हालांकि, अब खूबसूरती को लेकर उनकी सोच काफी बदल गई है। कैटरीना ने कहा, “अब मेरे लिए अच्छा दिखने का मतलब अच्छा महसूस करना है। और अच्छा महसूस करने के लिए खुद का पूरी तरह ख्याल रखना जरूरी है।”

उन्होंने बताया कि हेल्दी डाइट लेना, शरीर में सूजन को कम रखना, एक्टिव रहना और मेडिटेशन करना उनकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। वह सुबह उठने के बाद करीब एक घंटे तक फोन से दूर रहती हैं। साथ ही, दिन की शुरुआत प्राकृतिक रोशनी लेने से करना भी उन्हें पसंद है। कैटरीना का मानना है कि जब इंसान अंदर से स्वस्थ और अच्छा महसूस करता है तो उसका आत्मविश्वास चेहरे और व्यक्तित्व में भी नजर आने लगता है।

कैटरीना कैफ का ब्यूटी ब्रांड Kay Beauty लॉन्च के सात साल बाद इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुका है। अब इस ब्रांड के करीब 30 लाख ग्राहक हैं। Nykaa की हालिया वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में Kay Beauty ने 380 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) हासिल किया है।