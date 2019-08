Katrina’s sister Isabelle Kaif: मशहूर एक्ट्रेस कटरीना कैफ की बहन इसाबेल सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। इसाबेल लंबे समय से फिल्मों में कदम रखने की सोच रही थी। इसके लिए वह लंबे समय से तैयारियों में जुटी थी। जिस फिल्म से इसाबेल डेब्यू करने जा रही हैं उस फिल्म का नाम है- क्वाथा। इसमें वह आयुष के अपोजिट किरदार में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन करण ललित भूटानी करेंगे। फिल्म देशभक्ति पर आधारित होगी जिसमें भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी के कुछ किस्से होंगे।

फिल्म में आयुष एक आर्मी अफसर के रूप में नजर आएंगे। वहीं इसाबेल के किरदार किस तरह की होगी इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा ने पिछले साल ‘लवयत्री’ से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म अक्टूबर 2018 में रिलीज़ हुई जिसको दर्शकों ने काफी प्यार दिया। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर इस खबर की पुष्टि करते हुए लिखा- ‘ये कन्फर्म हो गया है कि कटरीना की बहन इसाबेल आयुष शर्मा की अगली फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखेंगी। इसका निर्देशन करण ललित भूटानी कर रहे हैं। वहीं सुनील जैन, ओमप्रकाश भट्ट, आदित्य जोशी, आलोक ठाकुर, सुजय शंकरवर इसके निर्माता होंगे।’

IT’S OFFICIAL… Katrina Kaif’s sister Isabelle to debut opposite Aayush Sharma in #Kwatha… Directed by Karan Lalit Butani… Produced by Sunil Jain, Omprakash Bhat, Aditya Joshi, Alok Thakur and Sujay Shankarwar. pic.twitter.com/LPZpNUYW90

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 3, 2019