Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection Day 13: 300 करोड़ के क्लब से एक कदम दूर है ‘टाइगर’ सलमान खान

Tiger Zinda Hai Box Office Collection: 22 दिसंबर को रिलीज हुई सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। अब तक फिल्म ने 280.62 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। जिससे यह साफ हो गया है कि फिल्म आने वाले एक-दो दिनों में 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। जिसके साथ ही यह सुल्तान और बजरंगी भाईजान के बाद सलमान के करियर की तीसरी ऐसी फिल्म बन जाएगी जिसने यह मुकाम हासिल किया है। फिल्म को क्रिसमस के साथ ही नए साल का भी फायदा मिला और इसके आंकड़ों से साफ हो जाता है कि दर्शक भाईजान को एक्शन अवतार में कितना पसंद करते हैं।

सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें आप बेशक प्यार करें या उनसे नफरत करें। दोनों ही सूरत में आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अब भी लोग फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं। फिल्म की कमाई के आंकड़ों को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा- क्रिसमस और नए साल की लंबी छुट्टियों के बाद पहला वर्कडे। टाइगर जिंदा है मजबूती के साथ खड़ी है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 11.56 करोड़, शनिवार को 14.92 करोड़, रविवार को 22.23 करोड़, सोमवार को 18.04 और मंगलवार को 7.83 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 280.62 करोड़ रुपए हो चुका है।

First working day after a long holiday period [Christmas and New Year], yet #TigerZindaHai remains SUPER-STRONG on its second Tue… [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 14.92 cr, Sun 22.23 cr, Mon 18.04 cr, Tue 7.83 cr. Total: ₹ 280.62 cr. India biz. #TZH

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 3, 2018