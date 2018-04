कैटरीना कैफ ने जिम को कहा अलविदा, शेयर की कसरत की ‘आखिरी’ तस्वीर!

@katrinakaif new instaStory with @yasminkarachiwala 😘😘😘much love you both😘😘💕💕💕 @katrinakaif #katrinakaif #fashion #kk #katrinakaiffansindonesia #bollywoodactress #good #instagramers #instagood #katrinakaif #dildiyangallan #swagseswagat #tigerzindahai #sharukhkhan #salmankatrina #katrina #kaif #cuties #lovers #lovely #dishapatani #anushkasharma #aliabhatt #mondaymotivation #hritikroshan #hot🔥 #salmankhan #aamirkhanfan #aamirkhan #katrinakaif #fans

A post shared by KatrinaKaifFansIndonesia (@chacho_kaif) on Apr 29, 2018 at 8:44pm PDT