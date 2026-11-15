एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने विक्की कौशल को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि वह कैसे अपने काम और परिवार में बैलेंस बना कर रखती हैं। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। उनकी जोड़ी काफी पसंद की जाती है। ऐसे में अब एक्ट्रेस का मानना है कि वह अपने काम और परिवार में बैलेंस अपने पति की वजह से बना पाती हैं।

कैटरीना बताती हैं कि विक्की कौशल को अक्सर उन्हें काम से ब्रेक लेने की याद दिलानी पड़ती है। दरअसल, कैटरीना इन दिनों अपने ब्यूटी ब्रांड ‘के ब्यूटी’ को आगे बढ़ाने में काफी बिजी हैं। बिजनेस को लेकर उनका जुनून इस कदर है कि वह कई बार तय कामकाजी घंटों के बाद भी काम करती रहती हैं और यहां तक कि वीकेंड पर भी खुद को काम से दूर नहीं रख पातीं।

विक्की कौशल के लिए कैटरीना ने क्या कहा?

कैटरीना ने कहा, ‘यह जरूरी नहीं है कि आप हर बार हर काम को पूरी तरह सही तरीके से ही करें। कई बार ऐसा भी होता है जब आप खुद को दबाव में महसूस करते हैं और सभी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसे वक्त में खुद के प्रति नरमी बरतना और खुद को समझना बेहद जरूरी है। मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मैं बेचैन और परेशान होती हूं, तो विक्की मेरे लिए सुकून और शांति का सहारा बनते हैं। वह मेरी बेचैनी में सुकून की तरह हैं।’

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बिजनेस और परिवार में कैसे करती हैं तालमेल

सीएनबीसी-टीवी18 को दिए एक इंटरव्यू में नायका की को-फाउंडर अद्वैता नायर के साथ बातचीत के दौरान कैटरीना ने के ब्यूटी के सफर, एक बिजनेस को खड़ा करने की चुनौतियों और अपनी निजी जिंदगी के साथ काम के बीच बैलेंस बनाने को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद काम, परिवार और अपनी अलग-अलग जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना उनके लिए किस तरह की चुनौती बन गया है।

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बॉडी शेमिंग पर की थी बात

कैटरीना कैफ इससे पहले भी मां बनने के बाद जिंदगी और काम को लेकर बदले अपने नजरिए पर खुलकर बात कर चुकी हैं। हाल ही में वॉग इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया था कि प्रेग्नेंसी के बाद पहले जैसी बॉडी शेप में लौटने के दबाव को वह खुद पर हावी नहीं होने देना चाहतीं।