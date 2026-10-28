कैटरीना कैफ बेटे विहान के जन्म के बाद अपनी फिटनेस और बढ़ते वजन को लेकर चर्चाओं में थीं। वह पहली एक्ट्रेस नहीं है जिन्हें पोस्टपार्टम वजन बढ़ने के लिए ट्रोल किया गया हो। अब एक्ट्रेस ने पहली बार खुद इन बातों पर जवाब दिया, साथ ही पति विक्की कौशल की तारीफ में बताया कि आखिर वह असल जिंदगी में कैसे पति और पिता है।

वोग इंडिया के साथ इंटरव्यू में कैटरीना कैफ से पूछा गया कि वह बाउंस बैक कब तक करेंगी यानी कि वापस अपने अंदाज में कब दिखाई देंगी। इस सवाल के जवाब में तुरंत कैटरीना ने बाउंस बैक शब्द पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बाउंस बैक क्यों करना है और कहां से करना है। कैटरीना ने कहा, ‘मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर उस चीज को हासिल किया है जिसकी मेरे दिल में गहरी ख्वाहिश थी। तो मैं वापस पीछे क्यों जाना चाहूंगी?’

बच्चे के जन्म के बाद वजन घटाने का प्रेशर

कैटरीना ने कहा कि आज के समय में लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिला के शरीर में क्या-क्या बदलाव आते हैं। इसके बावजूद अगर लोग उसे एक कड़े नजरिए से देखते हैं, तो यह उनकी अपनी सोच और पसंद है। वह इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देतीं।

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उन्होंने साफ किया कि वह अपनी फिटनेस यात्रा को लेकर पूरी तरह सजग हैं। उनका शरीर कब सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करता है, यह उन्हें पता है और वह किसी के दबाव में आए बिना अपनी रफ्तार से वहां पहुंचेंगी, किसी के कहने पर नहीं।

विक्की कौशल के बारे में क्या कहा

कैटरीना कैफ ने पति विक्की कौशल की तारीफ करते हुए उन्हें समझदार, ईमानदार और बेहतरीन पिता बताया। एक्ट्रेस के मुताबिक, लंबे समय तक काम करने के बावजूद विक्की उनके और बेटे विहान के लिए समय निकालते हैं। कैटरीना ने यह भी बताया कि पेरेंट्स बनने के बाद उनकी रोमांटिक डेट्स और मूवी नाइट्स कम हो गई हैं, लेकिन विक्की उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि दोनों को साथ में वक्त बिताने के ऐसे पल फिर मिलेंगे।

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कैटरीना ने कहा, ‘वो कमाल के पिता हैं। दिन में 14, 16 या 18 घंटे काम करने और काफी थके हुए होने के बाद भी वो हर पल मेरे और विहान के साथ मौजदू रहते हैं।’ पेरेंट्स बनने के बाद उनके मूवी नाइट्स और रोमांटिक डिनर पीछे छूट गए हैं। हालांकि विक्की उनसे कहते हैं कि वो समय दोबारा आएगा।