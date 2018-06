आलिया भट्ट से रणबीर कपूर के रिश्तों पर एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ ने किया कमेंट!

इन दिनों बॉलीवुड की एक जोड़ी चर्चा में हैं। रणबीर कपूर और आलिया भटट् के रिलेशनशिप को लेकर हर रोज कोई न कोई नई खबर आ रही है। हालांकि अभी तक दोनों ने ही रिलेशनशिप को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसी बीच रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसको लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने रणबीर और आलिया के रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर से जब आलिया के साथ रिश्ते को लेकर सवाल किया गया तो रणबीर ने कहा, यह अभी बहुत नया है बात करने के लिए। इसे समय और सांस लेने की जरूरत है।

कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आई कि रणबीर कपूर ने आलिया के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण से बात की थी और यही वजह है कि दीपिका पहले से ही रणबीर और आलिया के बारे में जानती हैं। ब्रेकअप के बाद भी दीपिका और रणबीर बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक-दूसरे से राज भी शेयर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणबीर ने दीपिका को जब इस बारे में बताया था तो वह काफी खुश हुई थीं।

Okay. Katrina reacted to #Ranlia Relationship.

She’s so great. This unproblematic thing makes her a diva.

She told ” I will Believe it when see it or I will see it when I believe it”#KatrinaKaif #Aliabhatt #RanbirKapoor #ItsOnlyAtheory pic.twitter.com/OQK2d6eNU0

