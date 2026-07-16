बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ आज जिस कामयाबी और शोहरत की ऊंचाईयों पर हैं, उसके लिए उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। 2 दशक से भी ज्यादा का समय इस फिल्मी जगत में बिताने के बाद आज उन्हें सफल अभिनेत्रियों के साथ-साथ एक शानदार बिजनेस वुमन के तौर पर जाना जाता है। आज 43 साल की हो चुकीं कटरीना कैफ का जन्मदिन है और इस मौके पर आज आपको बताते है उनके जीवन से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट्स।

पहली फिल्म ‘बूम’ जो बुरी तरह फ्लॉप रही लेकिन साल दर साल एक्ट्रेस ने अपनी कला को इस तरह निखारा कि आज उन्हें उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस की गिनती में गिना जाता है जिनके नाम सबसे कम कंट्रोवर्सी रही हैं। क्या आप जानते हैं कि कैटरीना का असली नाम कुछ और है?, वह सात भाई-बहनों वाले बड़े परिवार से आती हैं और उनका बचपन कई देशों में बीता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने करोड़ों का सफल बिजनेस भी खड़ा किया है। चलिए बताते है कैटरीना के बारे में दिलचस्प बातें…

यह भी पढ़ें- ‘बॉलीवुड गॉसिप’ है प्रियंका चोपड़ा से शादी का सबसे मजेदार हिस्सा, दिखाई वो पहली चैट जिससे हुई थी प्यार की शुरूआत

कैटरीना कैफ का असली नाम

बहुत कम लोग जानते हैं कि कैटरीना का पूरा नाम कैटरीना टरकोट है। उनकी मां का सरनेम टरकोट था। बॉलीवुड में कदम रखने के शुरुआती दिनों में उन्हें सलाह दी गई कि भारतीय दर्शकों के लिए आसान और याद रखने वाला नाम अपनाना बेहतर रहेगा। बताया जाता है कि फिल्म ‘बूम’ के मेकर्स ने भारतीय दर्शकों के बीच पहचान बनाने के लिए उन्हें नाम बदलने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने कैटरीना कैफ नाम अपनाया और इसी नाम से दुनिया भर में पहचान बनाई।

कैटरीना कैफ का परिवार

कैटरीना कैफ एक काफी बड़ी फैमिली से आती हैं। उनके परिवार में उनके अलावा 6 बहन और एक भाई है। उनकी बहनों के नाम स्टेफनी टरकोट, क्रिस्टीन टरकोट, नताशा टरकोट, मेलिसा टरकोट, सोनिया टरकोट, इसाबेल कैफ हैं। उनकी बहन इसाबेल कैश भी बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट्स में दिखाई दे चुकी हैं। पहली बार उनकी बहनों को उनकी शादी में देखा गया था। कैटरीना ने अपने उस स्पेशल दिन पर अपनी सभी बहनों के साथ एंट्री ली थी।

कई देशों में बीता कैटरीना का बचपन

कैटरीना का बचपन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। उनकी मां सामाजिक कार्यों से जुड़ी थीं, जिसके कारण परिवार को अलग-अलग देशों में रहना पड़ा। कैटरीना ने अपने बचपन और किशोरावस्था के दौरान कई देशों में समय बिताया, जिनमें शामिल हैं- हांगकांग, चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई, इंग्लैंड। लगातार देश बदलने की वजह से उनकी पढ़ाई भी स्कूलों में ही बल्कि होम-स्कूलिंग के जरिए ज्यादा हुई हैं।

यह भी पढ़ें- दिल छू जाएगा ‘मुसाफिर कैफे’ का ट्रेलर, सुधा और चंदर की अधूरी मोहब्बत इस दिन OTT पर होगी रिलीज

14 साल की उम्र में शुरू किया मॉडलिंग करियर

कैटरीना ने महज 14 साल की उम्र में हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने शुरू हुए। मॉडलिंग असाइनमेंट्स के जरिए ही वह फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ीं और फिर भारत आकर फिल्मों में किस्मत आजमाई। अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर एक्ट्रेस ने भारत में भी कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स में काम किया और फिर बॉलीवुड में अपना लक अजमाया। जहां उन्हें मेंटर के रूप में सलमान खान मिले।

कैटरीना को हिंदी फिल्मों में शुरुआत के दिनों में डायलॉग बोलने में दिक्कत होती थी और कई फिल्मों में उनकी आवाज डब की जाती थी। बाद में उन्होंने हिंदी पर इतनी मेहनत की कि आज वह इंटरव्यू और फिल्मों में सहजता से हिंदी बोलती नजर आती हैं।

बॉलीवुड में शुरुआत आसान नहीं थी

आज भले ही कैटरीना सुपरस्टार हैं, लेकिन उनका शुरुआती सफर काफी मुश्किल रहा। उनकी पहली फिल्म ‘बूम’ (2003) बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। इसके अलावा उन्हें हिंदी भाषा और अभिनय को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

हालांकि, उन्होंने लगातार मेहनत की और बाद में ‘मैंने प्यार क्यों किया’, ‘नमस्ते लंदन’, ‘वेलकम’, ‘एक था टाइगर’ और ‘टाइगर जिंदा है’ जैसी फिल्मों के जरिए खुद को इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल कर लिया।

बॉलीवुड की सबसे कम विवादों में रहने वाली सुपरस्टार

बॉलीवुड में जहां कई सितारे अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, वहीं कैटरीना कैफ ने हमेशा खुद को इन सबसे दूर रखा है। वह अपनी निजी जिंदगी पर कम बात करती हैं और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देती हैं। शायद यही वजह है कि इतने सालों के करियर के बावजूद उनकी छवि इंडस्ट्री की सबसे शांत और कम विवादों में रहने वाली सुपरस्टार्स में गिनी जाती है। उन्हे लेकर विवाद काफी कम देखे गए है इसकी खास वजह उनका प्रोफेशनलिज्म माना जाता है।

कैटरीना का सफल बिजनेस वेंचर: के ब्यूटी

2019 में कैटरीना ने अपना ब्यूटी ब्रांड ‘के ब्यूटी’ लॉन्च किया। यह ब्रांड भारतीय स्किन टोन और मौसम को ध्यान में रखकर बनाए गए प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कैटरीना केवल ब्रांड फेस नहीं हैं, बल्कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आइडिया से जुड़े कई फैसलों में भी एक्टिव भूमिका निभाती हैं। आज यह भारत के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी ब्यूटी ब्रांड्स में गिना जाता है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस ब्रांड का साल 2025 का रेवेन्यू करीब 132 करोड़ रुपये रहा है।

फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं कैटरीना

कैटरीना को बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिना जाता है। उनका फिटनेस रूटीन काफी अनुशासित और कठोर माना जाता है। उनकी फिटनेस दिनचर्या में अक्सर शामिल होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पिलाटीज, कार्डियो वर्कआउट, फंक्शनल ट्रेनिंग, योग और स्ट्रेचिंग शामिल हैं। उनके फिटनेस वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी देखने मिलती थी।

साल 2021 में एक्ट्रेस ने विक्की कौशल के साथ शादी कर ली। उनकी लव स्टोरी भी काफी फिल्मी रही, एक अवार्ड शो में एक मजाक में किया गया शादी का प्रपोजल एक दिन सच्चाई में बदल जाएगा, ये शायद विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को भी नहीं पता था। 9 दिसंबर 2021 में दोनों ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में मौजूद सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में शादी की थी। आज के समय में दोनों बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं। दोनों ने साल 2025 में अपने बेटे विहान का अपनी लाइफ में वेलकम किया था।