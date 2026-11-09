कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर 7 नवंबर 2025 को बेटे का जन्म हुआ था। जिसका नाम उन्होंने विहान रखा है। अब पूरे एक साल बाद कपल ने दिवाली के मौके पर उन्होंने बेटे का चेहरा रिवील किया है। दिवाली से एक दिन पहले उन्होंने बेटे का पहला जन्मदिन मनाया और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर साझा की, जिसके बाद फैंस के बीच खुशी देखने को मिल रही है।

कैटरानी और विक्की ने इंस्टाग्राम पर एक ज्वाइंट पोस्ट शेयर किया है। जिसमें कैटरीना पीले रंग के सूट और विक्की ऑफ व्हाइट कुर्ते पजामे में नजर आ रहे हैं। उनके बेटे ने माता पिता से मैचिंग ऑफ व्हाइट कुर्ता पजामा और पीले रंग की जैकेट पहनी है।

कैप्शन में दोनों ने लिखा है, “हमारी अब तक की सबसे शानदार दिवाली… सभी को ढेर सारा प्यार, रोशनी और खुशियां मिलें। विक्की, कैटरीना और विहान। ॐ” ये एक परफेक्ट फैमिली फोटो है, जिसे देख कैटरीना और विक्की के फैंस काफी खुश हैं।

यूजर्स के रिएक्शन

विहान की तस्वीर देखने के बाद हर कोई जमकर प्यार लुटा रहा है और बधाई दे रहा है। कोई कह रहा है कि विहान की स्माइल विक्की जैसी है, वहीं कुछ का कहना है कि वो कैटरीना की कॉपी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ के बचपन की तस्वीर को विहान की तस्वीर के साथ ये कहते हुए शेयर किया जा रहा है कि वो बिल्कुल अपनी मां पर गया है।

यह भी पढ़ें: बेटे विहान के साथ कैटरीना कैफ को खुश देखकर विक्की कौशल बोले- जिंदगी पूरी लगती है

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी। दोनों ने राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित ‘सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा’ रिसॉर्ट में शाही अंदाज में शादी रचाई थी। इस दौरान दोनों ने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए थे। उनकी शादी में परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों शामिल हुए थे।