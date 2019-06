Katrina kaif and Mohammad Kaif Meeting: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और शानदार फील्डरों में शुमार रहे मोहम्मद कैफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीते साल ही क्रिकेट करियर को अलविदा कहने वाले मोहम्मद कैफ अपनी फील्डिंग के अलावा कैटरीना संग क्या रिश्ता है, इसको लेकर चर्चा में रहते थे। दरअसल इसके पीछे कारण है दोनों ही स्टार्स का सरनेम- ‘कैफ’। सालों बाद अब मोहम्मद कैफ ने कैटरीना संग ‘रिश्ते’ का सच बताया है।

मोहम्मद कैफ ने कैटरीना संग तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- ‘आखिर कैफ से मुलाकात हुई। जैसा कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि पहले कोई रिश्ता नहीं रहा है। सिवाय इंसानियत के।’ कैटरीना और मोहम्मद कैफ की इस तस्वीर को देखने के बाद फैन्स भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तस्वीर को अबतक 13 हजार से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।

Finally the Kaif’s meet.

PS- As clarified earlier, abhi tak koi rishta nahi , except insaaniyat ka 🙂 pic.twitter.com/5lK1cLHlEq

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 4, 2019