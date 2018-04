कठुआ गैंगरेप: सोनम कपूर से लेकर सिमी ग्रेवाल, सानिया मिर्जा तक हैरान, बोलीं- आखिर भगवान है कहां?

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुई बर्बरता से हर कोई स्तब्ध है। वहीं आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड के तमाम स्टार्स भी इस घिनौनी हरकत की निंदा करते नजर आ रहे हैं। इसके चलते बॉलीवुड सेलेब्स ने कठुआ में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर ट्विटर पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इनमें फरहान अख्तर, सोनम कपूर, सानिया मिर्जा और जावेद अख्तर जैसे स्टार्स ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए बच्ची के साथ हुई इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

फरहान अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘जरा सोचिए उस 8 साल की बच्ची पर क्या गुजरी होगी, जिसके साथ यह घिनौना अपराध हुआ। बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ और उसे मार दिया गया। अगर आप आसिफा के लिए जस्टिस नहीं मांग सकते तो आप कुछ नहीं हैं और कुछ नहीं कर सकते।’ इस घटना के बारे में जानकारी होते ही सोनम ने बच्ची के लिए ट्वीट कर भारी दुख जताया। अपने ट्वीट में सोनम ने लिखा, ‘ फेक नेशनल्स और फेक हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे देश में हो रहा है।’

Imagine what goes through the mind of an 8 yr old as she is drugged, held captive, gang raped over days and then murdered.

If you don’t feel her terror, you are not human.

If you don’t demand Asifa get justice, you belong to nothing. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 12, 2018

जावेद अख्तर ने भी कठुआ रेप केस मामले में ट्वीट कर लिखा, ‘जो भी लोग महिलाओं के हित में और उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं उन्हें इस घटना को जानने के बाद स्टैंड लेना चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाइए। उन लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाइए जो उन्हें Unnao and Kathua में बचाना चाहते हैं।’ एक्टर वीर दास ने लिखा, ‘इस खबर को पढ़ने के बाद मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। मुझे इसे शेयर करने की जरूरत है, आपको भी इसे शेयर करना चाहिए। कीजिए…।’

Ashamed appalled and disgusted by fake nationals and fake Hindus. I cannot believe this is happening in my country. https://t.co/V8tKoo6viX — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) April 12, 2018

All those who wish justice for women should stand up and raise their voices against the rapists and their protectors in Unnao and Kathua . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 11, 2018

सिमी ग्रेवाल ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘इस ग्रह में ऐसी कोई और जाति नहीं है जो इससे ज्यादा बर्बर हो। इतने शैतान आसिफा के रेपिस्ट। इन लोगों के लिए इस घटिया अपराध के लिए यहां सजाभी नहीं है। सिर्फ 8 साल की बच्ची? मैं सिर्फ पूछ सकती हूं आखिर भगवान है कहां?’

There is no species ever created on this planet that is as cruel, as monstrous and as evil as the rapists of #Asifa . And there is no punishment commensurate to their crime. An innocent 8 year old girl? I can only ask 'Where is God?'.. https://t.co/bC5StgBD0C — Simi Garewal (@Simi_Garewal) April 11, 2018

तो वहीं टैनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी ट्वीट कर लिखा, ‘क्या ये वही देश है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। और जाने जाना चाहते हैं? अगर हम उस 8 साल की बच्ची के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो हमें और किसी भी चीज के लिए खड़े होने का हक नहीं है। इंसानियत के लिए भी नहीं।’

I can't breathe after reading this. I need to share it. And so do you. Please do. #JusticeforAsifa https://t.co/tPKXuDcRX6 — Vir Das (@thevirdas) April 12, 2018

