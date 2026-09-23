गोविंदा मंगलवार, 22 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान अभिनेता अपनी फिल्म ‘रूपा की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आए। कोमल वही हैं जिनका नाम लंबे समय से गोविंदा के साथ जोड़ा जा रहा है। जबकि सुनीता भी उसी दिन अकेले बप्पा के दर्शन करने पहुंचीं। अब कश्मीरा शाह ने एक ऐसा पोस्ट किया है, जिसे गोविंदा और उनकी को-एक्ट्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है।

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कश्मीरा अपने आप में एक बड़ा नाम होने के साथ-साथ गोविंदा के भांजे अभिनेता-कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की पत्नी हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्हें सुनीता आहूजा के सपोर्ट में बोलते हुए देखा गया है। अब जब गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं तो उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है।

कश्मीरा ने कॉफी का कप हाथ में लिए अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मैं यकीन नहीं कर सकती कि लोग एक ‘मिस्ट्री वुमन’ को इतना ग्लैमराइज करके उसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। घर तोड़ने वालों को ग्लैमराइजका करना और उन पुरुषों को आदर्श मानना बंद करें, जो अपनी समर्पित पत्नियों को छोड़कर कम उम्र की महत्वाकांक्षी लड़कियों के साथ चले जाते हैं। यह बेहद घटिया है। मैं अपने लोगों से थोड़ी समझदारी और नैतिकता की उम्मीद करती हूं। कृपया इस पागलपन को बंद करें।”