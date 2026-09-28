गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के रिश्ते को लेकर चल रहा विवाद अब परिवार के दूसरे सदस्यों तक भी पहुंच गया है। सुनीता के एक बयान के बाद कोमल रानी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनपर हमला बोला है। जिसे लेकर अब कृष्णा अभिषेक की पत्नी एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने सुनीता आहूजा के समर्थन में अपनी बात रखी है।

कश्मीरा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि परिवार के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं को अक्सर कई तरह के नाम दिए जाते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उन्हें ‘मर्डरर’ कहा गया है।

कश्मीरा ने किया सुनीता का सपोर्ट

कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि अपने करीब 30 साल के करियर और लगभग 50 फिल्मों में काम करने के दौरान उन्होंने कभी भी अपने किसी को-स्टार के साथ अपनी निजी जिंदगी या भावनाओं को साझा नहीं किया। उनके मुताबिक, अपनी निजी बातें उन्होंने सिर्फ उस शख्स से शेयर कीं, जिससे उन्होंने शादी की यानी कृष्णा अभिषेक से।

कश्मीरा ने आगे लिखा कि वह खुद एक मजबूत महिला हैं और उन्होंने भी मजबूत महिलाओं वाले परिवार में शादी की है। उन्होंने कहा कि परिवार की चिंता करने वाली महिलाओं को अक्सर ‘रूड’, ‘डॉमिनेटिंग’, ‘सेल्फिश’ और दूसरे नामों से बुलाया जाता है। लेकिन यह पहली बार है जब उन्हें ‘मर्डरर’ कहा गया है।

कश्मीरा ने लिखा कि अगर अपने पति, पिता, भाई या परिवार के ऐसे पुरुष की रक्षा करने के लिए, जिससे वे प्यार करती हैं, मां, पत्नी, बहन और आंटी जैसी महिलाओं को ‘मर्डरर’ कहा जाता है, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सुनीता आहूजा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी महिला होने पर गर्व है और वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी।

क्यों विवाद में कूदीं कश्मीरा शाह?

दरअसल हाल ही में एक मंदिर में सुनीता को स्पॉट किया गया था। जहां उन्होंने पैपराजी से बात करते हुए कहा था, “मेरी भी जिंदगी में कुछ राक्षस हैं और मैं माता के द्वार पर यह प्रार्थना करने आई हूं कि उनका भी नाश हो। जितने भी जेन जी बच्चे और महिलाएं हैं, वे मुझे सपोर्ट करें। मेरे साथ जो हो रहा है, वह अच्छा नहीं हो रहा है। मेरा घर बिना किसी वजह के टूट रहा है।”

कोमल ने सुनीता का नाम लिखे बिना कसा तंज

इसके बाद कोमल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, “जो औरत अपने ही पति को सालों से जान से मारने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों की बद्दुआएं किसी को नहीं लगतीं। पहले से टूटे हुए घर को कोई भी होमब्रेकर नहीं तोड़ सकता। हमारे देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी के कहने भर से कौवे के पीछे भागने लगें कि कौवा आपका कान लेकर उड़ गया है।”

कोमल रानी ने आगे कहा,”मैं समझ नहीं पा रही हूं कि एक महिला किस तरह के दर्द से गुजर रही है, जहां उसे उस दर्द को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उसे सार्वजनिक रूप से दिखाने में मजा आ रहा है। क्या यह वाकई दर्द है या फिर सोची-समझी साजिश? किसी पुरुष को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसे काम करने से रोकना, घर पर बैठाकर उसका जीवन बर्बाद करना, उसे पूरी तरह अकेला कर देना और उसे मौत के कगार तक पहुंचा देना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी और समर्पित पत्नी अपने पति के साथ इतना बुरा व्यवहार कर सकती है।”

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इस कारण बढ़ा विवाद

गणेश महोत्सव के दौरान गोविंदा और कोमल रानी को मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल में साथ देखा गया था। जिसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गईं। खास बात यह रही कि सुनीता आहूजा ने भी कुछ घंटे पहले इसी पंडाल में अकेले दर्शन किए थे।

जब उनके वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ छा गए तो गोविंदा ने अपने और कोमल रानी के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को एक ‘रणनीतिक तरीके से रची गई’ कोशिश बताया। उनके मुताबिक, इस तरह की बातों के जरिए उनकी छवि खराब करने और उन्हें परिवार से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों के बीच अफेयर चल भी रहा है तो इससे किसी को कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

पहले भी सामने आ चुका है विवाद

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हैं, बेटी टीना और बेटा यशवर्धन। फरवरी 2025 में गोविंदा के वकील ने पुष्टि की थी कि सुनीता ने पहले तलाक की अर्जी दाखिल की थी, हालांकि बाद में दोनों ने अपने मतभेद सुलझा लिए थे। अगस्त 2026 में सुनीता द्वारा यह याचिका वापस लिए जाने की खबर सामने आई थी और गोविंदा के मैनेजर ने भी कहा था कि दोनों अलग नहीं हो रहे हैं।

इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और कोमल रानी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अगस्त में सुनीता ने राखी सावंत से फोन पर बातचीत के दौरान दावा किया था कि गोविंदा और कोमल रानी शादी करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, गोविंदा के मैनेजर ने उस दावे को खारिज कर दिया था।