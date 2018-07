पॉपुलर टीवी शो ‘कसौटी जिंदगी की 2’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है। शो का प्रोमो रिलीज हो चुका है और जल्द ही शो एक बार फिर से दर्शकों के बीच होगा। लेकिन इस बार शो की स्टारकास्ट पूरी तरह से बदली होगी।

प्रोमो वीडियो में कास्ट से लेकर म्यूजिक तक एक जैसा अंदाज नजर आ रहे है। हालांकि स्टार प्लस के इस अपकमिंग शो के प्रसारण की तारीख अभी तक सामने नहीं आई हैं। लीड स्टार्स की बात करें तो उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में इस बात पर भी मोहर लग गई है कि एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी 2 में अनुराग बासु का रोल कौन अदा करेगा। पहले खबरें थी कि अनुराद बासु का रोल शरद मल्होत्रा निभाएंगे हालांकि बाद में साफ हो गया कि इस रोल को एक्टर पार्थ सामथान अदा करेंगे। प्रोड्यूसर एकता कपूर ने एक ट्वीट में लिखा, ”24 के लीड अनुराग के किरदार को 30 से ज्यादा का एक्टर अदा नहीं कर सकता है।”

The epic saga of love returns. #KasautiiZindagiiKay, Coming Soon only on StarPlus.@ektaravikapoor pic.twitter.com/zzs0UdhZjl

— StarPlus (@StarPlus) July 21, 2018