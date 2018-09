Kasautii Zindagii Kay 2 26th September 2018 Episode: एकता कपूर का सीरियल ‘कसौटी जिंदगी की 2’ एक बार फिर से दर्शकों के बीच वापसी कर चुका है। पहले एपिसोड की शुरुआत में शो के मेन किरदारों की दिलचस्प झलक दिखाई गई। वहीं दूसरे एपिसोड में अनुराग और प्रेरणा दोनों को एक दूसरे के काफी करीब दिखाया गया। ऐसे में दोनों को ‘पहली नजर का प्यार’ होने के चांस हैं। इस शो की शुरुआत 25 सितंबर से हो चुकी है। इस सीरियल के अपने दर्शक हैं, फैन्स को इस शो का खास तौर पर इंतजार था।

26 सितंबर के एपिसोड में दर्शकों की ये एक्साइटमेंट और बढ़ गई जब प्रेरणा अनुराग की पहली मुलाकात शो में दिखाई गई। शो में अनुराग और प्रेरणा की फर्स्ट मीटिंग काफी इंट्रस्टिंग तरीके से दर्शकों के सामने पेश की गई। इस दौरान लाल दुपट्टे का बखूबी इस्तेमाल किया गया। पूजा के सीक्वेंस में दोनों मेन किरदारों की मुलाकात लाल दुपट्टे के सांये में कराई जाती है। दरअसल, अचानक लाल दुपट्टा दोनों के सिर पर आ गिरता है।

बता दें, इस बार अनुराग के किरदार में पार्थ और प्रेरणा के रूप में एरिका फर्नांडिस नजर आ रही हैं। शो की शुरुआत से पहले ही इस जोड़ी को काफी पसंद किया जाने लगा। इस शो के प्रमोशन के लिए भी काफी मेहनत की गई। शो के आगाज की खबर जगह-जगह पहुंचाने और लोगों में सीरियल के प्रति वही इंट्रस्ट पैदा करने के लिए अनुराग-प्रेरणा की ऊंची-ऊंची मूर्तियां कई शहरों में लगाई गईं।

