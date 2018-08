एकता कपूर को 8 करोड़ के पड़े शाहरुख, किंग खान ने हर मिनट के वसूले 1.11 लाख रुपए

एकता कपूर का 10 साल पुराना शो ‘कसौटी जिंदगी की’ एक बार फिर से छोटे पर्दे पर दस्तक देने वाला है। शो के सीक्वल ‘कसौटी जिंदगी की 2’ की तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही हैं। हाल ही में शो का प्रोमो रिलीज किया गया था। शो का टाइटल सॉन्ग पहले की तरह ही है। अब शो का प्रमोशनल वीडियो शूट किया जा रहा है। शो की शुरूआत में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि किंग खान का शो से जुड़ना मेकर्स और चैनल को इतना ज्यादा भारी पड़ेगा इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं होगा।

दरअसल शाहरुख खान ने इस शो के प्रमोशन के लिए 8 करोड़ रुपए की मोटी रकम चार्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख खान के साथ चैनल पहले सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो को ही शूट करना चाहता था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर चार वीडियो कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इन वीडियो को जल्द ही जारी किया जाएगा। खबरों की मानें तो किंग खान को एकता कपूर के साथ वाले प्रमोशनल वीडियो के लिए 5 करोड़ रुपए और बाकी अन्य बचे हुए तीन वीडियोज के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति वीडियो दिया गया है।

When @EktaRaviKapoor and Shah Rukh Khan come together, you know there's something brewing. #KasautiiZindagiiKay , Starts 25th September at 8pm only on StarPlus. @iamSRK pic.twitter.com/2JRdeeJZSr

I saw this video months ago and saved it because of the beautiful background song and for this lovely pairing.

And now they’re actually gonna do a tv series together @monstuxjcw thank you for this piece of art.#KasautiiZindagiiKay2 (fingers crossed) pic.twitter.com/CW3T9XsEMf

