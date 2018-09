‘कसौटी जिंदगी के 2’ का ट्रेलर रिलीज, शाहरुख खान के साथ दिखे नए अनुराग और प्रेरणा

एकता कपूर का पॉपुलर शो ‘कसौटी जिंदगी की’ एक बार फिर से छोटे परदे पर वापसी कर रहा है। शो के सीक्वल ‘कसौटी जिंदगी-2’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। नए चेहरों के साथ वही लाल दुपट्टा दर्शकों की पुरानी यादें ताजा करता है। इस बार चेहरे जरूर बदले हैं लेकिन कैरेक्टर्स के नाम वही हैं। ट्रेलर में प्रेरणा और अनुराग लव स्टोरी के बारे में किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान बताते हुए नजर आ रहे हैं। शो के लीड कैरेक्टर्स प्रेरणा और अनुराग की तुलना आकाश और धरती से की है जिनका कभी भी मिलन नहीं हो पाता है।

वीडियो के बैकग्राउंड से शाहरुख की आवाज आती है, ”कभी रेल की पटरियों को गौर से देखा है? एक अजीब सा रिश्ता होता है इनमें। मीलों तक साथ चलती हैं लेकिन कभी एक नहीं होती। अनुराग और प्रेरणा इनकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। एक जमीन तो एक आसमान। सदियों तक साथ लेकन दूरियां बरकरार। आखिर चाहत के सफर में कितनी कसौटियों से गुजरेगा इनका प्यार।”

Introducing Anurag PLAYED BY @LaghateParth n Prerna PLAYED BY @IamEJF two karmically connected lovers …introduced by the KING OF ROMANCE @iamsrk #KasautiiZindagiKay #Mugshot #MugshotLove #Anurag #Arerna pic.twitter.com/nbWCCFZjYg

— Ekta Kapoor (@ektaravikapoor) September 2, 2018