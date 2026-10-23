करवाचौथ को लेकर बॉलीवुड में कई गानें फिल्माए गए हैं, जिसे आज भी लोग सुनते हैं। भारतीय घरों में करवाचौथ के दिन ये गाने आज भी सुने जाते हैं। ऐसा ही एक 90s का गाना ‘घर आ जा परदेसी’ है जो आज भी कुछ महिलाओं की पहली पसंद बना हुआ है। महिलाएं इस गाने पर रील बनाती हैं अपनी तस्वीरें लगाती हैं। करवाचौथ से पहले ही यह गाना इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल हो रहा है।

90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (DDLJ) के इस गानो को आज भी सुहागिनें काफी पसंद करती हैं, यह गाना प्यार की गहराई को बयां करता है। दरअसल, करवाचौथ का त्योहार आते ही बाजार में रौनक के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी बॉलीवुड के गानों की पुरानी धुन फिर से गूंजने लगती है।

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‘घर आ जा परदेसी, तेरा देस बुलाए रे’- करवाचौथ के लिए पसंसीदा लाइनें

हाथों में पूजा की थाली,

आई रात सुहागों वाली

ओ, चांद को देखूं, हाथ मैं जोड़ूं

करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं

तेरे हाथ से पी कर पानी, दासी से बन जाऊं रानी

आज की रात जो मांगे कोई, वो पा जाए रे

घर आजा परदेसी, तेरा देस बुलाए रे…

‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ के गाने ‘घर आ जा परदेसी, तेरा देस बुलाए रे’… करवाचौथ के शुभ अवसर पर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स काफी वायरल हो रहे हैं। आलम यह है कि मेहंदी लगाती, चूड़ियां पहनती और सोलह सिंगार करती महिलाओं की हर दूसरी रील पर यही गाना बज रहा है।

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आखिर 30 साल पुराने इस गाने में ऐसा क्या है जो आज भी नया लगता है?

दरअसल, ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, हर उस सुहागिन के दिल की आवाज है जो अपने पिया के लंबे इंतजार में दिन गिनती है। लता मंगेशकर की आवाज में जो दर्द और प्यार की गहराई है वो सीधे दिल को छू जाती है। करवाचौथ का व्रत तो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन का सबसे बड़ा इमोशन होता है इंतजार और ‘घर आ जा परदेसी’ इसी इंतजार को सबसे खूबसूरती से बयां करता है।

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जब पत्नी सुबह से भूखी-प्यासी रहकर शाम को चांद का इंतजार करती है, तो उसके मन में भी यही एक ख्वाहिश होती है कि उसका परदेसी जल्दी घर आ जाए। यही वजह है कि 1995 में रिलीज हुआ ये गाना 2026 में भी आउटडेटेड नहीं हुआ। तब काजोल ने इस गाने पर परदे में बैठे शाहरुख का इंतजार किया था और आज हर सुहागिन उसी भावना से खुद को जोड़ लेती है। आप भी अगर करवाचौथ की तैयारी कर रही हैं, तो एक बार इस गाने को जरूर सुनिएगा।

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