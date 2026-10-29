करवा चौथ 2026 के खास मौके पर बॉलीवुड सितारों के बीच भी त्योहार का उत्साह देखने को मिला। हर साल की तरह अनिल कपूर के घर पर इस बार भी करवा चौथ के जश्न के लिए कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं। शिल्पा शेट्टी से लेकर मीरा राजपूत तक को इस मौके पर सोलह श्रृंगार के साथ पारंपरिक कपड़ों में देखा गया।

हर साल अनिल कपूर के घर पर करवाचौथ का एक खास सेलिब्रेशन किया जाता है। इस मौके पर इंडस्ट्री की कई हसीनाएं उनके घर जाती दिखाई दीं। अनिल कपूर के घर का वीडियो भी सामने आया है जो काफी सुंदर तरीके से सजा हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर इस पूरे मौके के तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं।

मीरा राजपूत को यहां आइवरी रंग की साड़ी में देखा गया। उन्होंने हाथ में पोटली बैग और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया।

शादी के बाद पहली बार अंशुला कपूर भी करवा चौथ मनाने के लिए अपने चाचू के घर पहुंची। यहां उन्होंने बेहद सुंदर लुक कैरी किया हुआ था। रेड कलर के शरारा सूट में अंशुला को देखा गया। मिनिमल मेकअप, सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र पहने अंशुला काफी प्यारी लग रही थीं।

अनिल कपूर के घर शिल्पा शेट्टी भी करवाचौथ मनाने के लिए आईं। यहां उन्होंने पैप्स के सामने अपनी मिनिमल मेहंदी भी फ्लॉन्ट की। शिल्पा शेट्टी गुलाबी रंग की साड़ी और खूबसूरत मेकअप में नजर आईं। यहां उन्होंने बताया कि वह एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं इसलिए उन्होंने अच्छे से मेहंदी नहीं लगाई है। खुले बाल, बिंदी, गहने और हाथ में पूजा की थाली के साथ एक्ट्रेस यहां पहुंची।

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संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी अनिल कपूर के घर पहुंची। वह यहां पर अपनी दोस्त भावना पांडे के साथ नजर आईं। दोनों सहेलियों ने पारंपरिक लुक अपनाया हुआ था, दोनों को सुहागन के रूप में देखकर वहां मौजूद लोग उनके साथ फोटो क्लिक करवाने भी आए। हाथ में पूजा की थाली लिए बहुत ही शांति से उन्होंने तस्वीरें क्लिक कराईं।

ताहिरा कश्यप भी बोल्ड अंदाज में करवाचौथ सेलिब्रेट करने के लिए अनिल कपूर के घर पहुंची। खुले बाल, प्लेन लाल साड़ी, खूबसूरत मेकअप और अंदाज में ताहिरा क यहां देखा गया।

करवाचौथ के मौके पर हरभजन सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस गीता बसरा भी अनिल कपूर के घर पहुंची। उन्होंने यहां पंजाबी लुक कैरी किया हुआ था। हाथ में पूजा की थाली लिए खूबसूरत मेकअप के साथ एक्ट्रेस यहां नजर आईं।

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