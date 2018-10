Karwa Chauth 2018 (Karva Chauth 2018): देशभर में आज करवा चौथ की धूम मची हुई हैं। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी करवा चौथ के त्योहार को अपने-अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में एक्टर अभिषेक बच्चन करवा चौथ के खास मौके पर मर्दों को अपनी सलाह देते नजर आए। अभिषेक ने इस बीच एक ट्वीट किया। ट्वीट में अभिषेक ने लिखा- ‘ #करवाचौथ, आप सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। और ड्यूटीफुल पतियों को भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखना चाहिए। मैं करता हूं।’

अभिषेक बच्चन अपने ट्वीट पोस्ट में बता रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए ये व्रत रखते हैं। ऐसे में बाकी मर्दों को भी अपनी पत्नियों के लिए ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अभिषेक बच्चन के इस पोस्ट को देखकर कई ट्विटर यूजर्स ने अभिषेक की इस सलाह पर अपनी राय प्रकट की। कुछ यूजर्स ने अभिषेक की इस बात पर मस्ती ली। तो कुछ लोग अभिषेक को उलूल-झुलूल बातें कहते नजर आए।

एक यूजर अभिषेक की बात का मजाक उड़ाते हुए लिखता है- ‘सबकी वाइफ तुम्हारी वाइफ की तरह नहीं है ना साहब जो फास्ट रखेंगे।’ एक यूजर मजाकिया अंदाज में लिखता- ‘जब मिस वर्ल्ड तुम्हारी वाइफ हो, तो ये कहना आसान होता है।’ तो दूसरा यूजर कहता- ‘काश मुझे भी मिस वर्ल्ड मिलती।’ वहीं एक यूजर लिखता है- सर आप तो बहुत ही नसीब वाले हैं क्योंकि आपके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी ऐश्वर्या राय करवा चौथ का व्रत रखेंगी

#KarvaChauth , good luck ladies…. And the dutiful husbands who should also be fasting with their wives! I do.

एक यूजर ने अभिषेक बच्चन के सपोर्ट में लिखा- ‘यह बहुत अच्छी बात है, हसबेंड और वाइफ एक दूसरे के लिए व्रत रखकर अपना प्यार जता सकते हैं। सिर्फ पत्नी ही क्यों? तुम अच्छे बेटे हो, अच्छे पिता हो और अच्छे पति भी हो।’

This is very good way to show love both husband and wife have to fast .

Why only wife?

You are a good son,good father as well as good husband

