नेशनल अवॉर्ड विनर कार्तिक आर्यन और निर्देशक कबीर खान की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है। ‘चंदू चैंपियन’ के बाद दोनों अब अगली फिल्म में साथ काम करने वाले हैं। दोनों की अगली फिल्म को उसका टाइटल और रिलीज डेट भी मिल गई है।

मेकर्स ने फिल्म का नाम ‘लड़ाकू’ रखा है और इसे एक दिल को छू लेने वाली इंस्पिरेशनल कहानी बताया है। खास बात ये है कि इस फिल्म से एक्टर कार्तिक आर्यन फिल्म प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाने वाले हैं।

इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक्टर के अलावा बतौर फिल्म निर्माता भी नजर आएंगे। बुधवार को बिड़ला स्टूडियोज ने फिल्म ‘लड़ाकू’ की वर्ल्डवाइड थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान किया। यह फिल्म 18 जून, 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण बिड़ला स्टूडियोज और कबीर खान एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं। वहीं, डोपामाइन स्टूडियोज के साथ कार्तिक आर्यन बतौर प्रोड्यूसर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे।

फिल्म ‘लड़ाकू’ की क्या होगी कहानी

मेकर्स के मुताबिक, ‘लड़ाकू’ एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक शख्स की कहानी है जो जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है और किसी भी काम को पूरा करने का पक्का इरादा या हिम्मत रखता है। फिल्म को पूरे परिवार के मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

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कार्तिक आर्यन और कबीर खान की जोड़ी

इससे पहले एक्टर कार्तिक आर्यन और निर्देशक कबीर खान ‘चंदू चैंपियन’ के लिए साथ काम कर चुके हैं। ये फिल्म भी एक सच्ची कहानी पर आधारित थी, इसी फिल्म में अपने शानदार अभिनय के लिए कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर केटेगरी में नेशनल अवॉर्ड जीता था।

इसी फिल्म के जीता नेशनल अवॉर्ड

यह फिल्म भारत के पहले पैरालंपिक पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर के जीवन से प्रेरित थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन फिल्म समीक्षकों ने इसकी खूब तारीफ की। कई समीक्षकों ने इसे कार्तिक आर्यन के करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन फिल्म बताया था।

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सिनेमाघरों से ज्यादा ओटीटी पर मिला प्यार

बाद में जब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, तो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। हालांकि, सिनेमाघरों में इसने लगभग 80 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले 88 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया।