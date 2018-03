Sonu Ke Titu Ki Sweety Box Office Collection Day 6: दोस्ती और प्यार की कहानी जीत रही दर्शकों का दिल, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Sonu Ke Titu Ki Sweety Box Office Collection Day 6: लव रंजन निर्देशित फिल्म ‘सोनू के टीटू के स्वीटी’ दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है, यही कारण है कि दर्शक फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। फिल्म में दोस्ती और रोमांस दोनों का तड़का है। ‘प्यार का पंचनामा’ और ‘प्यार का पंचनामा-2’ के बाद दर्शक काफी लंबे समय से लव रंजन की फिल्म ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ का इंतजार कर रहे थे। फिल्म 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।

फिल्म ने पहले शुक्रवार को 6 करोड़ 42 लाख रुपए, शनिवार को 9 करोड़ 34 लाख, रविवार को 10 करोड़ 81 लाख रुपए, सोमवार को 5 करोड़ 17 लाख रुपए और मंगलवार को 4 करोड़ 93 लाख रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से फिल्म का टोटल कलेक्शन 36 करोड़ लाख रुपए भारत में हो गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के एक ट्वीट के अनुसार, फिल्म का कुल समय 138 मिनट 10 सेकेंड का है।

#SonuKeTituKiSweety continues to WIN HEARTS and RULE BO… SHINES BRIGHT on Tue too… Fri 6.42 cr, Sat 9.34 cr, Sun 10.81 cr, Mon 5.17 cr, Tue 4.93 cr. Total: ₹ 36.67 cr. India biz… #SKTKS

