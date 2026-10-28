कार्तिक आर्यन, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में नजर आने को तैयार हैं। खबर है कि कार्तिक इस पिक्चर में मुख्य भूमिका निभाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल के. जे. एस. ‘टाइनी’ ढिल्लों की किताब ‘ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान’ पर आधारित यह फिल्म एक ऐसे ऑपरेशन को एक्सप्लोर करेगी, जिसने अग्निहोत्री के अनुसार, देश में सुरक्षा को फिर से परिभाषित किया।

विवेक अग्निहोत्री ने किया था ऐलान

मार्च 2026 में सोशल मीडिया पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ फिल्म बनाने का ऐलान विवेक अग्निहोत्री ने किया था। उन्होंने लिखा था, ‘पहलगाम आतंकी हमले के बाद की घटनाओं पर आधारित और भारतीय सशस्त्र बलों के कई विंग्स के साथ सहयोग में व्यापक, जमीनी स्तर के शोध द्वारा समर्थित, यह कहानी वास्तविकता से ली गई है… शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए। तथ्यों के साथ, स्पष्टता के साथ, और सिनेमा के जादू के साथ।’

कार्तिक फिलहाल में शिमित अमीन की फिल्म ‘कैप्टन इंडिया’ की शूटिंग कर रहे हैं। यह यमन में हौथी संघर्ष की कहानी पर आधारित है। वह फिल्म को पूरा करने के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर काम शुरू करेंगे।

‘द ताशकंद फाइल्स’, ‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘द वैक्सीन वॉर’ और ‘द बंगाल फाइल्स’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए विवेक अग्निहोत्री को जाना जाता है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’, विवेक और कार्तिक आर्यन की साथ में पहली पिक्चर है।

इसको भूषण कुमार के टी-सीरीज़ और अग्निहोत्री के आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया जाएगा। पिक्चर की रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।

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कार्तिक आर्यन के पास हैं बड़े प्रोजेक्ट्स

इस बीच कार्तिक आर्यन फिल्म ‘नागजिला’ में भी दिखाई देंगे। ये फिल्म 12 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। करण जौहर और महावीर जैन द्वारा निर्मित ‘नागजिला’ का निर्देशन ‘फुकरे’ फ्रेंचाइजी फेम मृगदीप सिंह लांबा ने किया है। इससे अभिनेत्री प्रीति मुखुंधन हिंदी फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं। प्रीति ने अभी तक तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

इसके बाद अभिनेता को श्रीलीला के साथ अनटाइटल्ड म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म में भी देखा जाएगा। निर्देशक अनुराग बसु की यह फिल्म 30 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में आएगी। ‘मर्डर’, ‘गैंगस्टर’, ‘लाइफ इन अ मेट्रो’ और ‘बर्फी’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके अनुराग बसु की इस रोमांटिक फिल्म से काफी उम्मीद की जा रही है।

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इसके अलावा कार्तिक आर्यन, ‘चंदू चैंपियन’ के बाद निर्देशक कबीर खान के साथ भी एक और फिल्म करने वाले हैं। ये एक अनटाइटल्ड बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो एक युवा कश्मीरी एथलीट ताजामुल इस्लाम के जीवन पर आधारित है। ताजामुल दो बार विश्व किकबॉक्सिंग चैंपियन बनी थीं। अप्लॉज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर कार्तिक आर्यन अपने नए लॉन्च किए गए बैनर डोपामाइन स्टूडियोज के साथ इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बतौर प्रोड्यूसर ये कार्तिक की डेब्यू फिल्म है।

इन प्रोजेक्ट्स के अलावा कार्तिक के पास अनीस बज्मी की ‘भूल भुलैया 4’ और करण जौहर की ‘कालिया’ भी पाइपलाइन में हैं।