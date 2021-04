करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को निकाले जाने की खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार शाम को धर्मा प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान में घोषणा किया कि कार्तिक आर्यन को उनकी आगामी फिल्म से बाहर निकाल दिया गया है। करण जौहर की फिल्म से कार्तिक आर्यन को निकाले जाने की खबर पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने करण जौहर को एक बार फिर नेपोटिज्म के मुद्दे पर खरीखोटी सुनाई है।

कंगना रनौत ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर करण जौहर को आड़े हाथों लिया है और उन्हें नेपोटिज्म का पापा ‘जो’ कहा है। ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालते हुए कंगना ने कार्तिक आर्यन को कहा है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।

कंगना ने फिल्म से कार्तिक को निकाले जाने की आधिकारिक खबर को शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, ‘कार्तिक आर्यन यहां तक अपने दम पर पहुंचे हैं और अपने दम पर वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। पापा जो और उनके नेपो गैंग क्लब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कृपया उसे अकेला छोड़ दें। सुशांत की तरह उसके पीछे न पड़ें कि वो लटकने पर मजबूर हो जाए। गिद्धों उसे अकेला छोड़ दो, चिंदी नेपो दफा हो जाओ।’

Kartik has come this far on his own, on his own he will continue to do so, only request to papa jo and his nepo gang club is please leave him alone like Shushant don’t go after him and force him to hang himself. Leave him alone you vultures, get lost chindi nepos… https://t.co/VJioWHk38i

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 16, 2021