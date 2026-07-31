असम इस साल की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे मुश्किल समय में कुछ बॉलीवुड सितारे मदद के लिए आगे आए हैं। पहले सलमान खान ने मदद के लिए राहत कार्य अभियान चलाया और अब कार्तिक आर्यन ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है।

कार्तिक आर्यन ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपये दान किए हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister’s Relief Fund) में 1 करोड़ रुपये का दान दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके योगदान की जानकारी शेयर की है और सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने उनको धन्यवाद कहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने X पर लिखा, “अभिनेता कार्तिक आर्यन का मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये के उदार योगदान के लिए आभार। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने उनके इस सराहनीय कदम और राज्य के राहत कार्यों में समय पर दिए गए सहयोग की प्रशंसा की।”

Truly heartened by your generous contribution, @TheAaryanKartik



Your support will go a long way in helping the people of Assam#AssamFloods https://t.co/GoMCDKdu9C — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 30, 2026

इस पोस्ट को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा,”आपके इस उदार योगदान से मैं बेहद भावुक हूं। आपका सहयोग असम बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद में बेहद अहम साबित होगा।”

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इन स्टार्स ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

गौरतलब है कि कार्तिक आर्यन से पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी अपनी चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए फैन क्लब के साथ मिलकर राहत अभियान शुरू किया और मदद की अपील की।

बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों को खाना बांटा जा रहा है। इसके अलावा जरूरतमंदों तक अन्य जरूरी राहत सामग्री भी पहुंचाई जाएगी।

इन एक्टर्स ने की फैंस से अपील

भूमि पेडनेकर और आलिया भट्ट भी सोशल मीडिया के जरिए राहत कार्यों से जुड़ी जानकारी साझा कर लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…