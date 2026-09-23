कार्तिक आर्यन को फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है। अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है और इस सम्मान को एक छोटे शहर का सपना बताया है। कार्तिक ने अपने ग्वालियर से मुंबई तक के सफर को याद किया है और अपने अवॉर्ड को उन लोगों को समर्पित किया है, जिन्होंने उनके इस सफर में उनका साथ दिया।
अवॉर्ड समारोह का वीडियो शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा, “ग्वालियर के उस ‘मम्मा के लाड़ले’ को आज मुस्कुराते हुए याद कर रहा हूं, जिसने ऐसे माहौल में अभिनेता बनने का सपना देखने की हिम्मत की, जहां लोग इस तरह के सपनों पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं।”
“आखिरकार मैंने उस पल को देखा और जिया… अभी भी उत्साह और घबराहट से खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। एक छोटे शहर के लड़के का सपना… देश के हर अभिनेता का सपना… बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड। ‘चंदू नहीं, चैंपियन है मैं।’ “
“मैं हमेशा कबीर सर और साजिद सर का शुक्रगुजार रहूंगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे बड़े पर्दे पर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड चैंपियन मुरलीकांत पेटकर सर का किरदार निभाने की जिम्मेदारी दी। यह सफर बेहद मुश्किल और दर्दभरा था, लेकिन इसका नतीजा रस मलाई जितना मीठा है। मैं एक साथ खुद को सम्मानित और भावुक महसूस कर रहा हूं।”
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“इस लंबे सफर में मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरा खुद पर विश्वास, मेरे माता-पिता का आशीर्वाद, उनका बिना शर्त प्यार और साथ रहा। जब भी मेरा हौसला टूट रहा था, मेरे दोस्तों ने मुझे हर कदम पर हिम्मत दी। मेरी टीम ने भी लगातार मेहनत करके मेरे काम को आसान बनाया। इस मुश्किल सफर का हिस्सा बनने वाले हर व्यक्ति का शुक्रिया। मैं अपनी इस सबसे बड़ी उपलब्धि को देश के हर पैरालंपियन और उन सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जो असंभव सपने देखने की हिम्मत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। सम्मानित जूरी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस खास पल के लिए दिल से धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह तो बस शुरुआत है। उम्मीद है कि आगे अभी कई और उपलब्धियां मेरा इंतजार कर रही हैं। गणपति बप्पा मोरया!”
ममूटी ने भी शेयर किया इमोशनल पोस्ट
मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को भी ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला। अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सम्मान वह जिंदगी भर याद रखेंगे। ममूटी ने अपने प्रशंसकों और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने वर्षों तक उनके काम को देखा, सराहा और उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि यह पल जितना उनका है, उतना ही उनके प्रशंसकों का भी है।
यामी गौतम ने कहा- मेहनत करते रहिए
‘आर्टिकल 370’ के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान हासिल करने के बाद यामी ने इसे हर कलाकार के लिए गर्व और सम्मान का पल बताया। यामी ने उन लोगों के लिए भी संदेश दिया, जो अलग-अलग शहरों से मुंबई अभिनेता बनने का सपना लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए और अच्छा काम करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा पल जरूर आता है। यामी ने कहा कि उनकी यात्रा में अभी बहुत कुछ सीखना और बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने ऐतिहासिक जगह पर इतना बड़ा सम्मान मिलने को बेहद गर्व की बात बताया।
‘आर्टिकल 370’ को मिला बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड
निर्देशक आदित्य धर को ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा कि जिस फिल्म ने सब कुछ शुरू किया था, वह अब तीन नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी है।
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धनुष ने जीते दो सम्मान
धनुष के लिए भी 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स खास रहे। उन्हें ‘रायन’ के लिए बेस्ट तमिल फिल्म का अवॉर्ड मिला, जबकि ‘कैप्टन मिलर’ के लिए स्पेशल मेंशन से सम्मानित किया गया।
हालांकि, समारोह में उनके दोनों बेटों यात्रा और लिंगा ने सबका ध्यान खींचा। धनुष ने बेटों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए मजाक में लिखा कि इस बार उनका ‘थंडर’ उनके बेटों ने चुरा लिया, लेकिन उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने यह सम्मान अपने प्रशंसकों को समर्पित किया और उन्हें अपनी ताकत का स्तंभ बताया।