कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के बेहतरीन स्टार्स में से एक हैं। वो आखिरी बार साल 2025 में आई फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ में नजर आए थे। इसके बाद से अभिनेता फिलहाल बड़े पर्दे से गायब हैं। बता दें कि कार्तिक के कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं, जिसका फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी में ‘नागजिला’ और अनुराग बसु के साथ उनकी बिना टाइटल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म भी शामिल है, जिसमें वह श्रीलीला के साथ नजर आने वाले हैं। अब इस पर भूषण कुमार ने अपडेट दिया है।

कार्तिक आर्यन की फिल्म हो चुकी है लगभग पूरी

इस फिल्म को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थीं कि इसकी शूटिंग में देरी हो रही है। हालांकि, अब फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने शोशा से बात करते हुए में कहा, “अनुराग बसु की फिल्म अब पूरी होने वाली है। फिल्म लगभग तैयार है। अब हमें इसकी रिलीज डेट तय करनी है और रिलीज की प्लानिंग करनी है।”

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दिलचस्प बात यह है कि भूषण कुमार की दी हुई यह जानकारी अनुराग बसु के दिए बयान से काफी अलग है। अप्रैल 2026 में ‘वैरायटी इंडिया’ से बात करते हुए अनुराग ने कहा था कि फिल्म अभी पूरी होने में काफी समय है। यह सोचना गलत है कि ज्यादातर शूटिंग हो चुकी है। मैंने इस फिल्म के लिए 45 दिनों से ज्यादा शूटिंग नहीं की है। शूटिंग तो अभी शुरू ही हुई है।”

कार्तिक को मिली एक और फिल्म

सिर्फ इतना ही नहीं, भूषण कुमार ने यह भी बताया कि उनका प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ एक और फिल्म ‘कैप्टन इंडिया’ बनाने जा रहा है। इस फिल्म का निर्देशन शिमित अमीन करेंगे, जिन्होंने आखिरी बार साल 2009 में ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर’ बनाई थी। शिमित शाह रुख खान की फिल्म ‘चक दे इंडिया’ के निर्देशन के लिए भी जाने जाते हैं। इस पर भूषण ने कहा, “अगले महीने हम शिमित के साथ कार्तिक की ‘कैप्टन इंडिया’ शुरू कर रहे हैं।”

पहले दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी फिल्म

कार्तिक आर्यन और श्रीलीला की फिल्म पहले दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। इंडस्ट्री में चर्चा थी कि यह फैसला रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ से बॉक्स ऑफिस टक्कर से बचने के लिए लिया गया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म की कहानी मोहित सूरी की सुपरहिट फिल्म ‘सैयारा’ से मिलती-जुलती है। लेकिन अनुराग बसु ने इन दावों को साफ तौर पर गलत बताया था।

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