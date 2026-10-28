बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इस वक्त अपने करियर के उस दौर में हैं जब वो एक के बाद एक फिल्में कर रहे हैं। इस वक्त वो विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के. जे. एस. ‘टाइनी’ ढिल्लों की किताब ‘ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान’ पर आधारित है।

रोमांटिक-कॉमेडी और हॉरर-कॉमेडी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाने वाले कार्तिक आर्यन अब अलग-अलग जॉनर की फिल्मों में नजर आ रहे हैं। अब उनके पास एक या दो नहीं बल्कि पूरी 7 फिल्में हैं। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में ‘ऑपरेशन सिंदूर’, ‘कैप्टन इंडिया’, ‘नागजिला’, ‘भूल भुलैया 4’ और ‘कालिया’ जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा, वह अभिनेत्री श्रीलीला के साथ एक फिल्म और कबीर खान के साथ एक स्पोर्ट्स ड्रामा में भी नजर आने वाले हैं।

हालांकि, इन सभी फिल्मों की रिलीज डेट और प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में दिखेगा नया अंदाज?

कार्तिक आर्यन के आगामी प्रोजेक्ट्स में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का नाम भी शामिल है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है। कार्तिक की अब तक की स्क्रीन इमेज को देखते हुए यह प्रोजेक्ट उनके लिए एक अलग तरह का मौका हो सकता है। हालांकि, फिल्म की कहानी, किरदार और निर्माण से जुड़ी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

‘कैप्टन इंडिया’ से जुड़ी हैं उम्मीदें

कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘कैप्टन इंडिया’ भी उनके चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है। फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर चर्चा होती रही है। इस प्रोजेक्ट में कार्तिक को एक अलग तरह की कहानी में देखने का मौका मिलने वाला है।

‘नागजिला’ में कॉमेडी का तड़का

कार्तिक आर्यन की फिल्मों की बात हो और कॉमेडी का जिक्र न हो, ऐसा कम ही होता है। ‘नागजिला’ उनके लाइनअप का एक और दिलचस्प नाम है। मृगदीप सिंह लांबा के में बनने वाली ये फिल्म 12 फरवरी 2027 को रिलीज होगी।

श्रीलीला के साथ नई जोड़ी

कार्तिक आर्यन अभिनेत्री श्रीलीला के साथ भी एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों की जोड़ी चर्चा में है। इस फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसे अनुराग बासु बना रहे हैं और ये एक म्यूजिकल ड्रामा होने वाली है। ये फिल्म 30 अप्रैल, 2027 को रिलीज होगी।

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कैप्टन इंडिया

कार्तिक की पाइपलाइन में शिमित अमीन की फिल्म ‘कैप्टन इंडिया’ भी है। ये फिल्म भारत के सबसे सफल बचाव अभियानों में एक पायलट की कहानी है। जिसमें कार्तिक लीड रोल निभाने वाले हैं। ये फिल्म 13 अगस्त, 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

कबीर खान के साथ स्पोर्ट्स ड्रामा

कार्तिक आर्यन के लाइनअप में कबीर खान के साथ एक स्पोर्ट्स ड्रामा भी शामिल है। कबीर खान खेल और वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर पेश करने के लिए जाने जाते हैं। कार्तिक आर्यन उनके साथ साल 2024 की फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में काम कर चुके हैं। एक बार फिर ये जोड़ी बड़े पर्दे पर कमाल करने वाली है।

‘भूल भुलैया 4’ और ‘कालिया’ पर भी नजर

कार्तिक आर्यन की फिल्मों की लिस्ट में ‘भूल भुलैया 4’ और ‘कालिया’ के नाम भी शामिल हैं। ‘भूल भुलैया’ फ्रेंचाइजी के साथ कार्तिक पहले दो बार काम कर चुके हैं। अब तीसरी बार कार्तिक इस फ्रेंचाइजी के साथ नजर आने वाले हैं। वहीं, ‘कालिया’ उनके आगामी प्रोजेक्ट्स में एक और नाम है, जिसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद तस्वीर साफ होगी।

कुल मिलाकर, कार्तिक आर्यन आने वाले समय में कई प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं। कार्तिक पिछली बार ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ में नजर आए थे। इसके अलावा कार्तिक को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ‘चंदू चैंपियन’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी दिया गया है।