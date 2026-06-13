बॉलीवुड एक्ट्रेस करिस्मा कपूर ने अपने एक्स हसबैंड संजय कपूर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। साल 2025 में 12 जून को संजय कपूर का निधन हो गया था। अब एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए भावुक दिखाईं दीं। करिश्मा कपूर ने पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया।

अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने लिखा, ‘संजय आप हमारे दिल में हमेशा याद रहोगे’। 53 साल उम्र में संजय कपूर का पिछले साल निधन हो गया था। जिसके बाद उनकी प्रोपर्टी को लेकर एक बड़ा विवाद देखा गया था।

संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी 2003 में हुई थी। दोनों के दो बच्चें है, जिनका नाम समायरा और कियान हैं। साल 2016 में संजय और करिश्मा का तलाक हो गया था। तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से तीसरी शादी कर ली थी। हालांकि करिश्मा कपूर ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश की।

यह भी पढ़ें- Mai Vapas Aaunga Box Office Collection Day 1: कंगना को पछाड़ आगे निकली दिलजीत दोसांझ की फिल्म, ओपनिंग डे पर मारी बाजी

संजय कपूर की मां का करिश्मा पर बयान

हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय कपूर की मां रानी कपूर ने करिश्मा कपूर को लेकर खुलकर बात की। बता दें कि इस समय संजय कपूर के करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर परिवार में विरासत और अधिकार को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। रानी कपूर ने अपनी बहू प्रिया कपूर सचदेव पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि बेटे के निधन के तुरंत बाद उनसे दबाव बनाकर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि आज भी उनका करिश्मा कपूर और उनके बच्चों के साथ गहरा जुड़ाव बना हुआ है।

यह भी पढ़ें- सलमान खान ने ‘काला हिरण’ के मेकर्स पर कसा कानूनी शिकंजा, दिल्ली HC पहुंचे, बोले – फिल्म में अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन…

करिश्मा कपूर की नई सीरीज ‘ब्राउन’

अपने समय की सफल अभिनेत्रियों में से एक करिश्मा कपूर ने तलाक के बाद कई फिल्मों और सीरीज में काम किया। एक्ट्रेस को उनमें काफी पसंद भी किया गया। हाल ही में एक्ट्रेस ‘ब्राउन’ नाम की सीरीज में नजर आईं हैं। करिश्मा कपूर ने जी5 की क्राइम-थ्रिलर सीरीज ‘ब्राउन’ से वापसी की है। 5 जून को रिलीज हुई इस सीरीज में वो ‘रीटा ब्राउन’ नाम की एंग्लो-इंडियन पुलिस डिटेक्टिव के किरदार में नजर आ रही हैं।