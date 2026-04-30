दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के पूर्व पति दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े विवाद में अहम अंतरिम आदेश देते हुए उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस फैसले से करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान को बड़ी राहत मिली है, जबकि उनकी पत्नी प्रिया कपूर के लिए यह झटका माना जा रहा है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत को लेकर उठे संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर ही होगी। बच्चों की ओर से पेश दलीलों में वसीयत पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए गए हैं, जिन्हें अदालत ने गंभीरता से लिया है।

इस फैसले से संजय कपूर की मां रानी कपूर और करिश्मा कपूर को भी राहत मिली है, क्योंकि अब अंतिम निर्णय तक संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

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करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चे- समायरा और करण के बीच विरासत को लेकर विवाद चल रहा है। यह विवाद मुख्य रूप से संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के साथ है। उनके बच्चे संजय चल-अचल संपत्ति में से हर एक-पांचवां हिस्सा मांग रहे हैं।

करिश्मा के बच्चों की ओर से दायर याचिका, जिसमें अंतिम फैसला आने तक संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार न बनाने की मांग की गई थी, पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने बच्चों के पक्ष में निर्णय दिया।

बच्चों और रानी कपूर ने संजय कपूर की वसीयत की वैधता पर संदेह जताया है, जिसे प्रिया ने उनकी मृत्यु के बाद पेश किया था। संजय कपूर का 12 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम में पोलो मैच के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था।