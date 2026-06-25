90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार करिश्मा कपूर आज भी बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों में गिनी जाती हैं। लंबे समय से फिल्मों में काम करने के बाद अब करिश्मा कम ही बड़े पर्दे पर नजर आती हैं। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी बरकरार है। करिश्मा कपूर भले ही फिल्मों में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी कमाई के कई स्रोत हैं, जिनकी बदौलत उनकी संपत्ति लगातार मजबूत बनी हुई है।

अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में करिश्मा कपूर की संपत्ति को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते हैं। उनकी कुल नेटवर्थ करीब 90 करोड़ से 120 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग-अलग रिपोर्ट्स में आंकड़ों में कुछ अंतर देखने को मिलता है।

हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो करिश्मा कपूर की नेटवर्थ करीब 120 करोड़ रुपये है। 1990 के दशक में करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शुमार थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उस दौर में वह एक फिल्म के लिए 50 से 70 लाख रुपये तक फीस लेती थीं। वहीं, सुपरहिट फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ के लिए उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपये चार्ज किए थे, जो उस समय किसी अभिनेत्री के लिए बड़ी रकम मानी जाती थी।

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करिश्मा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 2012 में फोर्ब्स इंडिया की ‘सेलेब्रिटी 100’ सूची में 77वां स्थान मिला था। इसके अलावा वह लगातार पांच वर्षों तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेज की सूची में शामिल रहीं और 1996, 1997 तथा 1999 में इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

ये भी हैं कमाई के स्त्रोत

करिश्मा कपूर ने फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट निवेश और डिजिटल प्रोजेक्ट्स से भी काफी कमाई की है। बताया जाता है कि करिश्मा ने अपनी कमाई से सारी संपत्ति जोड़ी है।

करिश्मा ने इन बिजनेस में भी किया है निवेश

करिश्मा ने बिजनेस और निवेश के जरिए भी अपनी मजबूत वित्तीय पहचान बनाई है। करिश्मा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Babyoye.com से जुड़ी रही हैं, जो बच्चों और माताओं की देखभाल से जुड़े उत्पादों की बिक्री करता है। बताया जाता है कि कंपनी में उनकी हिस्सेदारी भी रही है।

इसके अलावा, करिश्मा कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों और प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा रही हैं। जूलरी, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े ब्रांड्स के साथ उनकी साझेदारी उनकी कमाई का अहम स्रोत मानी जाती है।

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तलाक के बाद भी मिले थे करोड़ों रुपये

करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक में करिश्मा कपूर को करीब 70 करोड़ रुपये की एलिमनी मिली थी। इसके अलावा, संजय कपूर ने अपने दोनों बच्चों कियान और समायरा के नाम पर लगभग 14 करोड़ रुपये के बॉन्ड भी सुरक्षित किए थे।

फिल्मों से हुई करोड़ों की कमाई

करिश्मा ने 1990 और 2000 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दीं। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘दिल तो पागल है’, ‘बीवी नंबर 1’ और ‘फिजा’ शामिल हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की और उनसे मोटी कमाई भी की।

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ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है मोटी कमाई

करिश्मा आज भी कई फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल ब्रांड्स का चेहरा हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग ₹1-2 करोड़ तक चार्ज करती हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों और प्रमोशनल कैंपेन से आता है।

OTT और टीवी से भी बढ़ी आय

पिछले कुछ के सालों में करिश्मा ने OTT और डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस किया है। वेब सीरीज, रियलिटी शो में गेस्ट अपीयरेंस और विशेष इवेंट्स के जरिए भी उनकी आय में इजाफा हुआ है।

रियल एस्टेट और निवेश

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करिश्मा की संपत्ति का बड़ा हिस्सा मुंबई की प्राइम रियल एस्टेट में निवेशित है। उनके पास मुंबई में लग्जरी प्रॉपर्टी और अन्य निवेश हैं, जो उनकी कुल संपत्ति को मजबूत बनाते हैं।

लग्जरी लाइफस्टाइल

करिश्मा के पास कई महंगी कारें हैं, जिनमेंमर्सिडीज-बेंज एस-क्लास, रेंज रोवर वोग, मर्सिडीज-बेंज जीएलई और ऑडी क्यू7 शामिल हैं। फिल्मों से स्टारडम, ब्रांड एंडोर्समेंट से नियमित कमाई और रियल एस्टेट में निवेश ने करिश्मा कपूर को करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनाया है। यही वजह है कि एक्टिंग में कम सक्रिय होने के बावजूद उनकी नेटवर्थ लगातार मजबूत बनी हुई है।