बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा करिश्मा कपूर का फिल्मी करियर जितना कामयाब रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी रही। अभिनेत्री के फिल्मी करियर के दौरान उनका नाम कई सितारों के साथ जुड़ा। फिर जब वह अपने करियर के पीक पर थीं, तो उन्होंने अभिषेक बच्चन से सगाई कर ली। दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी खुश थे। एक बार खुद एक इवेंट में जया बच्चन ने करिश्मा को अपनी बहू बताकर सभी से मिलवाया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई और कुछ समय बाद टूट भी गई। अब इस बारे में फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने बात की है। उन्होंने बताया है कि जब दोनों की सगाई टूटी थी, तब वह करिश्मा के घर पर मौजूद थे। साथ ही फिल्ममेकर ने कहा कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि करिश्मा ने अचानक बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी करने का फैसला क्यों लिया।

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क्या बोले सुनील दर्शन?

हिंदी रश से बात करते हुए सुनील दर्शन ने करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रिश्ते पर खुलकर बात की। फिल्ममेकर ने कहा कि उन्होंने करिश्मा के साथ ‘जानवर’, ‘हां मैंने भी प्यार किया’ और ‘एक रिश्ता: द बॉन्ड ऑफ लव’ जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि, उन्होंने दोनों के अलग होने के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया।

सुनील दर्शन ने बताया कि करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता ‘एक रिश्ता’ की शूटिंग शुरू होने से पहले ही शुरू हो गया था और समय के साथ दोनों एक-दूसरे के काफी करीब आ गए थे। फिल्ममेकर ने कहा, “जब मैं ‘हां मैंने भी प्यार किया’ बना रहा था, तब दोनों की शादी तय हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन के बेटे और राज कपूर की पोती की जोड़ी बेहद खूबसूरत लगती थी। किस्मत देखिए कि दोनों ने साथ में सिर्फ ‘हां मैंने भी प्यार किया’ ही की।”

सुनील ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, “संयोग से मैं उसी दिन करिश्मा के घर पर था, जब उनकी और अभिषेक की शादी टूटने की खबर आई। यह बहुत दुखद था। उसके बाद करिश्मा नए साल पर बैंकॉक गईं और फिर अचानक पता चला कि वह संजय कपूर से शादी करने वाली हैं। आज तक मुझे यह फैसला समझ नहीं आया।”

अलग होने की वजह पर क्या बोले फिल्ममेकर?

जब उनसे पूछा गया कि दोनों का रिश्ता क्यों टूटा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी एक को दोष देना सही नहीं है। सुनील ने कहा, “लोग कभी बबीता जी, कभी जया जी, कभी करिश्मा तो कभी अभिषेक को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह किस्मत की बात थी। दोनों का रिश्ता काफी गहरा था, लेकिन उनके बीच कई बातों पर मतभेद भी थे। हर रिश्ते की अपनी अलग कहानी होती है।”

बता दें कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने साल 2002 में अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन के मौके पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। उसी साल दोनों की सगाई हुई, लेकिन 2003 की शुरुआत में यह सगाई टूट गई। दोनों परिवारों ने आज तक इसके पीछे की असली वजह नहीं बताई है।

संजय कपूर से शादी पर भी बोले

सुनील दर्शन ने करिश्मा और दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की शादी पर भी बात की, लेकिन कहा कि वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि इसमें उनके बच्चों का मामला जुड़ा है। उन्होंने कहा, “अब वह इस दुनिया में नहीं हैं और उनके बच्चे हैं। इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है। अगर किसी को बोलने का हक है, तो वह सिर्फ करिश्मा को है।”

उन्होंने बताया कि करिश्मा बचपन से ही संजय कपूर की बहन मंदीरा की अच्छी दोस्त थीं। सुनील ने कहा, “करिश्मा ने संजय के परिवार में खुद को अच्छी तरह ढाल लिया था। दोनों परिवार एक-दूसरे को बचपन से जानते थे। लेकिन एक अभिनेत्री को बहुत समझदारी और संवेदनशीलता से संभालना पड़ता है। कई बातें करिश्मा को अजीब लगीं, फिर भी उन्होंने अपने फैसले की वजह से सब स्वीकार किया।”

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