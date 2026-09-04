करिश्मा तन्ना ने 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने बेटे को जन्म दिया था। अब जन्माष्टमी के खास मौके पर करिश्मा और उनके पति वरुण बंगेरा ने अपने बेटे के नाम का खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बेटे के नाम का मतलब भी बताया और परिवार की पहली झलक भी शेयर की।

करिश्मा ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके बेटे के नन्हे हाथ नजर आ रहे हैं, जिन्हें करिश्मा और वरुण ने अपने हाथों में थाम रखा है। बच्चे की ये पहली झलक शेयर करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे का नाम वेद है।

करिश्मा तन्ना ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम वेद तन्ना बंगेरा रखा है। तस्वीर और नाम के साथ करिश्मा ने कैप्शन में लिखा, “जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हा के आशीर्वाद से हम अपने नन्हे चमत्कार ‘वेद तन्ना बंगेरा’ से प्यार से आपका परिचय करा रहे हैं। इस नाम का मतलब पवित्र ज्ञान, बुद्धिमत्ता और प्रकाश है। ढेर सारे प्यार के साथ, करिश्मा और वरुण।”

बेटे के नाम का समझाया अर्थ

तस्वीर में नाम के साथ उसका अर्थ समझाते हुए लिखा है, “वेद, नाम का अर्थ है पवित्र ज्ञान। बुद्धि या वेदों का प्रकाश। यह एक संस्कृत नाम है जो वेद शब्द से लिया गया है। जो हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथों को संदर्भित करता है।”

कब हुई थी करिश्मा-वरुण की शादी?

करिश्मा और वरुण ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया और फरवरी 2022 में शादी कर ली। दोनों ने बेहद करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी की थी।