बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी बड़े पर्दे पर जल्द ही अपनी लाइफ की अनटोल्ड स्टोरी बताती नजर आने वाले हैं। जी हां, एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने फैन्स के लिए अपनी बायोपिक ‘करणजीत कौर- द अनटोल्ड स्टोरी’ ला रही हैं। इस बायोपिक में एक्ट्रेस खुद ही मेन लीड में होंगी। इसके चलते सनी की बायोपिक का टीजर सामने आया है। टीजर में सनी लियोनी की तस्वीरें सामने आती हैं। जिनमें सनी के करणजीत कौर बनने से लेकर सनी बनने तक की हल्की फुल्की कहानी बयां होती है। टीजर में सिर्फ म्यूजिक बैकग्राउंड सुनाई देता है। वहीं सनी से जुड़ी कुछ चीजें टीजर में दिखाई जाती हैं।

अपनी फिल्म के टीजर को सनी लियोनी ने ट्विटर पर फैन्स के साथ शेयर किया है। सनी लियोनी इसे ट्वीट कर लिखती हैं- ‘मेरी जिंदगी जल्द ही एक खुली किताब होगी। मेरा सफर करणजीत से सनी लियोनी तक। जुलाई 16 2018 को प्रीमियर है।’ सनी लियोनी की फिल्म के इस टीजर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर टीजर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

When your working with your co-star @marcbuckner and a bunch of ridiculousness is happening around you! @ADITYADATT @ZEE5India @namahpictures #karenjitkaur #doingitmyway pic.twitter.com/UHAsBnGK6Y

— Sunny Leone (@SunnyLeone) June 27, 2018