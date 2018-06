Veere Di Wedding Box Office Collection Day 4: सोनम कपूर, करीना कपूर, शिखा और स्वरा भास्कर स्टारर मोस्ट अवेटेड मूवी ‘वीरे दी वेडिंग’ एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। अपने ओपनिंग डे में फिल्म ने अपना नाम साल 2018 की टॉप 5 बिग ओपनर में शुमार करवाया था। वहीं अब यह फिल्म ‘पद्मावत’, ‘बागी 2’, ‘रेड’, ‘पैडमैन’ के बाद 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई है। ‘वीरे दी वेडिंग’ ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 30 करोड़ से ज्यादा की कमाईकी है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं।

फिल्म नेअब तक कितना कलेक्शन किया इस बारे में पोस्ट कर तरण आदर्श बताते हैं, फिल्म एक बिग सरप्राइज है। फिल्म ने कमाल के टोटल आंकड़े बनाए हैं। अपनी ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की है। नोर्थ में भी फिल्म रॉक कर रही है। इसी के साथ ही फिल्म साल 2018 की 5वीं बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई है। वीरे दी वेडिंग ने शुक्रवार को 10.70 करोड़ रुपए कमाए हैं। शनिवार को फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए कमाए हैं।

#VeereDiWedding pulls a BIG SURPRISE… Packs a FANTASTIC TOTAL in its opening weekend… North circuits in particular are ROCKING… Storms into Top 5 opening weekends of 2018… Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr. Total: ₹ 36.52 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 4, 2018