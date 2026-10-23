सालों बाद जब फैंस ने करीना कपूर और शाहिद कपूर को साथ में एक ही स्टेज पर देखा तो उन्हें ‘जब वी मेट’ के आदित्य-गीत याद आ गए। मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाल ही में सलमान खान IIFA 2027 की घोषणा से जुड़े एक इवेंट में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे।

इस दौरान करीना कपूर ने सलमान खान और एक्स-बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर का अच्छे से गले मिलकर स्वागत किया। तीनों सितारों की इस मुलाकात ने इवेंट में सबका ध्यान खींचा और यह प्यारा पल चर्चा का मुद्दा बन गया।

मुंबई में हुए इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है, जिसे एक पैपराजी पेज ने शेयर किया है। वीडियो में करीना कपूर खान शाहिद कपूर से मिलते हुए मुस्कुराती नजर आ रही हैं। दोनों ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे से मुलाकात की।

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इस दौरान शाहिद करीना का हालचाल पूछते भी दिखाई दिए, जिस पर करीना ने हां में जवाब दिया। भले ही ये एक छोटा वीडियो था और उससे भी छोटा था ये पल, लेकिन इस एक पल ने उन सभी फैंस को खुश कर दिया जो दोनों कलाकारों को साथ में देखना पसंद करते हैं।

लुक की बात करें तो करीना ब्लैक लेदर स्कर्ट सूट में बेहद स्टाइलिश नजर आईं, वहीं शाहिद कपूर व्हाइट सूट में हैंडसम दिखे। बाद में दोनों सितारे रश्मिका मंदाना और वरुण धवन समेत बाकी बॉलीवुड हस्तियों के साथ स्टेज भी शेयर करते नजर आए।

फैंस करीना और शाहिद के इस वीडियो पर गीत और आदित्य को याद करते दिखाई दिए। फिल्म ‘जब वी मेट’ में दोनों को साथ देखा गया था और इनकी जोड़ी को खूब पसंद भी किया गया था। दर्शकों ने दोनों को साथ में देखकर ‘जब वी मेट 2’ की मांग करनी भी शुरू कर दी।

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करीना कपूर ने सलमान खान को भी गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं। डार्क ब्लेजर और जींस पहने सलमान खान कड़ी सुरक्षा के बीच इवेंट में पहुंचे। इस दौरान वह इवेंट के मैनेजमेंट से बातचीत करते और वहां मौजूद बाकी सेलेब्स का भी स्वागत करते नजर आए।