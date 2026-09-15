बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान हाल ही में एक्सप्रेसो के 16वें एडिशन में शामिल हुईं। जहां उन्होंने अपने बच्चों और उनके स्क्रीन टाइम को लेकर अपनी चिंता के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो बच्चों को अपना फोन नहीं देती हैं।

करीना और सैफ अली खान अक्सर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह की परवरिश को लेकर बात करते रहे हैं। उनकी मानें तो दोनों ही अपने बच्चों की लाइफ में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं। जहां करीना थोड़ी सख्त मां हैं, वहीं सैफ बच्चों के साथ ज्यादा रिलैक्स और मस्तीभरे अंदाज में रहते हैं।

एक्सप्रेसो में जब करीना से तैमूर और जेह के लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे डिवाइस इस्तेमाल करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “उनके पास फोन की सुविधा नहीं है। तैमूर की नैनी के पास एक फोन है, जिसे वह अपना फोन बताता है। मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारा फोन नहीं है। उसने पूछा कि क्या वह अपने दोस्तों से कह सकता है कि यह उसका फोन है, लेकिन मैंने मना कर दिया।”

करीना ने आगे कहा कि वह बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर काफी सतर्क रहती हैं। उन्होंने कहा, “मैं इस पूरी डिजिटल चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूं। फिर वह मुझसे कहता है कि ‘आप और अब्बा भी तो फोन पर बात करते हैं।’ जब वे पूरे दिन गेम खेल रहे होते हैं, तो मुझे सच में उनके हाथ से फोन छीनना पड़ता है।”

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बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर सैफ से होती है बहस

करीना ने बताया कि बच्चों का स्क्रीन टाइम पर वह टेंशन में आ जाती हैं। वहीं, सैफ अली खान इस मामले में ज्यादा शांत रहते हैं और करीना से कहते हैं कि वह थोड़ा रिलैक्स करें।

करीना ने कहा, “सैफ को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूं और मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है। लेकिन मैं उनसे कहती हूं कि मुझे इस मामले में हाइपर होना ही पड़ेगा। शायद यही एक चीज है, जिस पर हमारी बहस होती है। मैं बस उन्हें जितना हो सके उतना छोटा रखना चाहती हूं… हमेशा के लिए।”

AI को लेकर भी चिंतित हैं करीना

करीना ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत असर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर पैरानॉयड हैं कि AI और टेक्नोलॉजी उनके बच्चों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं।

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एक्ट्रेस ने कहा, “मैं समय के साथ आगे बढ़ना चाहती हूं, लेकिन किसी खतरनाक स्तर तक नहीं। अगर ऐसा होने वाला है, तो हमें इससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं इसे लेकर परेशान रहती हूं। मैं एक मां हूं, वे 9 और 5 साल के हैं और AI से जुड़ी कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं। हमें कोई रास्ता निकालना होगा- कुछ चीजों पर रोक लगानी होगी और कुछ का इस्तेमाल करना होगा।”

करीना कपूर अपनी फिल्म ‘दायरा’ के को-स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और निर्देशक मेघना गुलजार के साथ मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित एक्सप्रेसो के 16वें एडिशन में शामिल हुई थीं। इस बातचीत को स्क्रीन एकेडमी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रियंका सिन्हा झा ने मॉडरेट किया। एक्सप्रेसो का यह 16वां एडिशन 16 सितंबर को शाम 4 बजे द इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रीन के यूट्यूब चैनलों पर प्रीमियर होगा।