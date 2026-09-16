Expresso: करीना कपूर खान और सैफ अली खान पहले भी बता चुके हैं कि माता-पिता के तौर पर दोनों का तरीका काफी अलग है। यही अंतर दोनों के काम करने के तरीके में भी नजर आता है। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक्सप्रेसो के 16वें एडिशन में पहुंचीं करीना ने बताया कि जब दोनों एक-दूसरे के काम पर बात करते हैं तो अक्सर उनकी ‘लड़ाई’ हो जाती है। इस दौरान उन्होंने बेटे तैमूर की उस मजेदार रिएक्शन को भी याद किया, जब उसने एयरपोर्ट पर अपनी मां का विज्ञापन देखा था।
जब करीना से पूछा गया कि एक एक्टर के तौर पर उनके और सैफ के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा, “हम हमेशा लड़ने लगते हैं। घर में दो एक्टर्स हों तो लड़ाई होती ही है। हो सकता है मुझे उनका कोई प्रोमो पसंद न आए या उन्हें मेरा पसंद न आए। इस मामले में हम काफी अलग हैं। मैं ज्यादा सहज तरीके से काम करती हूं, जबकि सैफ तैयारी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वह बहुत पढ़ते हैं और अपने किरदार में गहराई से उतरते हैं। वहीं, मैं काम के समय खुद को ऑन और ऑफ करना पसंद करती हूं।”
करिश्मा से करीना ने सीखा मेहनत करना
अपनी बड़ी बहन और अभिनेत्री करिश्मा कपूर की तारीफ करते हुए करीना ने कहा कि वह अपनी सफलता और सीख का बड़ा श्रेय उन्हें देती हैं। उन्होंने कहा, “मैं उन्हें हर चीज का श्रेय देती हूं। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज हमेशा सिखाई है और वह है मेहनत और लगातार कोशिश करते रहना। 90 के दशक में उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ती थी, खुद को साबित करना पड़ता था और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखनी थी। वह हमेशा कहती हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े अभिनेता या स्टार क्यों न हों, खुद पर विश्वास कभी मत खोना।”
मां के विज्ञापन देखकर ऐसा था तैमूर का रिएक्शन
दो बेटों तैमूर और जेह की मां करीना ने बताया कि बच्चों के सामने अपने विज्ञापन देखना उनके लिए अब भी थोड़ा अजीब लगता है। उन्होंने कहा, “अब वे लगातार विज्ञापन देखते हैं। जब मेरे विज्ञापन उनके सामने आते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए।”
यह भी पढ़ें: Expresso में पृथ्वीराज, करीना कपूर और मेघना गुलजार ने ‘दायरा’ और मलयालम सिनेमा पर की बात
करीना ने एयरपोर्ट पर हुई एक घटना याद करते हुए बताया कि जब तैमूर ने उनका एक विज्ञापन देखा, जिसमें वह पाउट कर रही थीं, तो उसने पूछा, “आप ऐसा क्यों कर रही हो?” करीना ने बताया कि उन्होंने बेटे से कहा कि आगे बढ़ो, यह सिर्फ एक विज्ञापन है। लेकिन तैमूर बार-बार पूछते रहे कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं।
यह भी पढ़ें: करीना कपूर ने तैमूर-जेह के लिए बनाया स्क्रीन टाइम का सख्त नियम, बोलीं- फोन छीनना पड़ता है
संजय लीला भंसाली और जोया अख्तर के साथ काम करना चाहती हैं करीना
रैपिड फायर राउंड में करीना से पूछा गया कि वह अपने करियर में किन निर्देशकों के साथ काम करना चाहती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक संजय लीला भंसाली और जोया अख्तर के साथ काम नहीं किया है और वह उम्मीद करती हैं कि भविष्य में दोनों के साथ काम करने का मौका मिले।
यह भी पढ़ें: बड़े बजट नहीं, कहानी और कास्टिंग पर जोर… पृथ्वीराज ने बताया मलयालम सिनेमा और बॉलीवुड में फर्क
करीना कपूर खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म ‘दायरा’ के सह-कलाकार पृथ्वीराज सुकुमारन और निर्देशक मेघना गुलजार भी एक्सप्रेसो के इस खास सेशन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित किया गया था। सेशन को द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका और स्क्रीन एकेडमी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रियंका सिन्हा झा ने मॉडरेट किया।
एक्सप्रेसो का 16वां एडिशन 16 सितंबर को शाम 4 बजे द इंडियन एक्सप्रेस और स्क्रीन के यूट्यूब चैनल पर प्रीमियर होगा।
‘दायरा’ के बारे में
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ‘दायरा’ एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। फिल्म में करीना कपूर खान डीसीपी अजूनी कोहली और पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में जितेंद्र जोशी, क्षिती जोग और बिस्वपति सरकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। ‘दायरा’ 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।