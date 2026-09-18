साल 2025 की जनवरी में सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित घर पर जानलेवा हमला हुआ था। अब करीना कपूर ने उस पूरी घटना को लेकर खुलकर बात की और बताया कि उनके बेटे तैमूर ने सैफ से कहा था कि वो हमलावर को माफ कर दें।

बर्खा दत्त के यूट्यूब चैनल ‘मोजो स्टोरी’ से बातचीत में करीना ने कहा कि उनके बेटे तैमूर और सैफ दोनों का मानना था कि आरोपी को माफ कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि तैमूर ने सैफ से कहा था, “अब्बा, उसे माफ कर दो।”

मां के इलाज के लिए हमलावर को चाहिए थे पैसे

करीना ने बताया कि पुलिसकर्मियों से बातचीत के दौरान परिवार को आरोपी की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। उनके मुताबिक, एक पुलिसकर्मी ने घर आकर बताया था कि आरोपी पैसों की तलाश में था। करीना ने कहा कि उसने घर की नैनी से भी एक करोड़ रुपये की मांग की थी। करीना के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर बताया था कि वह अपनी मां की सर्जरी के लिए पैसे भेजना चाहता था। उन्होंने कहा कि इस जानकारी के बाद ही तैमूर ने अपने पिता से उसे माफ करने के लिए कहा।

सैफ को लगी चोट और दर्द को लेकर क्या बोलीं करीना?

करीना ने बताया कि सैफ को इस घटना में गंभीर चोट लगी थी। उन्होंने कहा, “सच ये है कि सैफ को तकलीफ हुई, तो इसके लिए न्याय कैसे मिले? जिस दर्द को मैंने इतने लंबे समय तक महसूस किया, उसका क्या? इसलिए यह सब बहुत मुश्किल है।”

16 जनवरी 2025 की सुबह सैफ के बांद्रा स्थित घर में एक घुसपैठिया घुस गय था। इस दौरान सैफ पर कई बार चाकू से हमला किया गया। उन्हें गंभीर चोटों के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई। उनकी रीढ़ की हड्डी के पास भी चोट लगी थी। कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

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सैफ ने भी हमलावर को माफ करने की बात कही थी

सैफ अली खान भी इससे पहले बर्खा दत्त से बातचीत में हमलावर को माफ करने के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आरोपी ने बड़ी गलती की और शायद वह लड़ाई के इरादे से नहीं आया था। सैफ ने यह भी कहा था कि वह उसे माफ करके खुश होंगे, क्योंकि आरोपी को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। सैफ का कहना था कि शायद आरोपी पैसों या खाने की तलाश में था और उसे यह पता नहीं था कि वह कहां है या क्या कर रहा है।

हाल ही में ‘बॉम्बे टाइम्स’ से बातचीत में भी सैफ ने इसी तरह की बात कही। उन्होंने बताया कि हमले के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए अपने पैर में महसूस होना बंद हो गया था। उनके मुताबिक, चाकू उनकी रीढ़ की हड्डी को छूकर निकला था, लेकिन उस पर कट नहीं लगा था।

सैफ ने हमले के बाद के अनुभव के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि परिवार काफी जल्दी इस घटना से आगे बढ़ गया, लेकिन वह खुद अभी पूरी तरह इससे उबर नहीं पाए हैं। उन्होंने बताया कि चाकू देखते ही उन्हें अब भी उस घटना की याद आ जाती है। उन पर हुए हमले के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…