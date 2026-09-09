करीना कपूर खान और संजय लीला भंसाली के बीच करीब दो दशकों पुराना एक मतभेद था, लेकिन अब इसके दूर होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जब करीना कपूर को संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर देखा गया, तो ये अटकलें लगने लगीं कि क्या ये दोनों साथ में फिल्म करने वाले हैं।

खैर इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था, जब करीना कपूर ने कसम खा ली थी कि वो संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करेंगी।

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दशकों पुराना करीना और संजय लीला भंसाली का झगड़ा

बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 2002 में आई फिल्म ‘देवदास’ के लिए पहले ऐश्वर्या राय नहीं, बल्कि करीना कपूर संजय लीला भंसाली की पहली पसंद थीं। उस फिल्म के लिए करीना ने ऑडिशन भी दिया था।

बाकायदा पूरी तरह से ऑडिशन पास करने के बाद संजय लीला भंसाली को एक्ट्रेस काफी पसंद आई थीं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में संजय लीला भंसाली ने करीना कपूर को बिना बताए उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया था और ‘पारो’ के रोल के लिए ऐश्वर्या राय को साइन कर लिया था।

जब करीना ने खाई भंसाली के साथ काम ना करने की कसम

साल 2002 में ‘फिल्मफेयर’ के साथ एक इंटरव्यू में करीना से पूछा गया कि उन्होंने कभी संजय लीला भंसाली के साथ काम क्यों नहीं किया। इस पर करीना ने जवाब में कहा था कि “मैं कभी भी संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे साथ जो किया, वो बहुत गलत था।”

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करीना ने बताया कि “फिल्म ‘देवदास’ के लिए मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया था और फिर मुझे बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था, उस दिन मैंने फिल्म ‘यादें’ साइन कर ली थी।”

करीना ने भंसाली को बताया कंफ्यूज्ड

करीना ने कहा, “संजय लीला भंसाली एक कन्फ्यूज्ड डायरेक्टर हैं और वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं, जो अपने शब्दों पर कायम नहीं रहते। अगर कल वे अगले राज कपूर या गुरुदत्त बन जाएं और मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हों और मैं एक फ्लॉप एक्ट्रेस बन जाऊं, तब भी मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी।”