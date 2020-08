बरखा दत्त से बोलीं करीना कपूर- कोई फोर्स नहीं कर रहा है, मत जाओ फिल्म देखने; होने लगीं ट्रोल

Kareena Kapoor Khan का एक वीडियो सोशल मीडया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो की वजह से कई लोग सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को बुरी तरह से ट्रोल भी कर रहे हैं। करीना वीडियो में नेपोटिज्म को लेकर बयान देती दिख रही हैं। करीना कहती हैं कि ऑडियंस ही बनाने वाली है और फिर वही ये सब कह रही है, मत देखने जाओ फिर फिल्में। करीना के इस बयान से यूजर्स काफी गुस्से में हैं।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जर्नलिस्ट बरखा दत्त करीना से सवाल करती दिख रही हैं, जिसके जवाब में करीना कहती हैं- ‘अरे ऑडियंस ने ही हमें बनाया है औऱ किसी ने नहीं। अब वो ही इस पर उंगली उठा रहे हैं। आप ही नेपोटिज्म को लेकर बोल रहे हो। आप ही जा रहे हो ना फिल्में देखने? तो मत जाओ! कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है क्यों इतना डिसकस हो रहा है।’

इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा- ‘रुको. क्या कहा? सही तो कह रही है। ऑडियंस बनाती है, मत जाओ ना। आप लोगों ने ही बनाया है इन नेपो किड्स को। अब करीना ट्रोल हो रही हैं।’ एक यूजर ने लिखा- ‘लो कह रही हैं खुद, तो मत देखो ना फिल्में।’ एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘इसकी फिल्में नहीं देखनी अब बायगॉड।’

#KareenaKapoorKhan

Wait. What? Sahi to keh rahi h.

Audience banati h. Mat jao na.

You people make nepo kids star.

Now she is getting trolled for harsh truth she said.#KareenaKapoorKhan pic.twitter.com/eNP3t7j7EV

— Mamta Dagar

अनुराग नाम के एक शख्स ने गुस्से में जवाब दिया- ‘इसकी फिल्में देखना बंद करो तुरंत। सेलफिश वुमन, आम इंसान को क्या समझती हो।भगवान सब देख रहा है।’ हिमाजा नाम के पेज से कमेंट किया गया- ‘कितनी एरोगेंट है ये। इसकी फिल्मों का बॉयकॉट होना चाहिए दोस्तों।’

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भेदभाव होने की बातें सामने आ रही हैं। इंडस्ट्री के कई बड़े नामों पर नेपोटिज्म फैलाने के आरोप लग रहे हैं। कंगना रनौत ने भी खुलकर नेपोटिज्म और भेदभाव पर बयान दिए इसके बाद अब करीना भी सामने आई हैं।

