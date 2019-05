Kareena Kapoor Khan Ask This Question To Doctor After Birth of Taimur: करीना कपूर खान अक्सर बेटे तैमूर अली खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। तैमूर भी अपनी मां करीना की तरह लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। अपनी क्यूटनेस से लोगों का दिल जीतने वाले तैमूर की झलक पाने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। हाल ही में मदर्स डे के एक इवेंट का हिस्सा बनीं करीना ने बेहद दिलचस्प खुलासा किया है। करीना ने बताया कि उन्होंने तैमूर के जन्म के बाद सबसे पहले डॉक्टर से क्या पूछा था।

करीना ने कहा, ”जब मैंने तैमूर को जन्म दिया तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं अपने बच्चे को कैसे बचा सकती हूं। मैंने जिन बीमारियों के बारे में सुना है, उससे अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकती हूं।” करीना ने आगे कहा, ”मुझे डॉक्टर ने मुझे एक चार्ट लाकर दिया था। जिसे मैं आजतक फॉलो करती हूं।” तैमूर अली खान का जन्म साल 2016 में हुआ था। तैमूर अपनी फैन फॉलोइंग के चलते सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर किड हैं।

कुछ दिन पहले करीना कपूर खान एक चैट शो का हिस्सा बनी थीं। इस दौरान उन्होंने केयरलेस मां कहने वाले लोगों पर निशाना साधा था। करीना ने कहा, ”कुछ वक्त पहले मुझे एक फोटो के लिए ट्रोल किया गया। मैं इस तस्वीर में एक प्राइवेट जेट के सामने खड़ी थी।” करीना ने आगे कहा, ”ट्रोल्स मुझे एक गैर-जिम्मेदार मां कहते हैं, जो अपने बच्चे की देखभाल के लिए नैनी रखती है। आप मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे में मैं आपको वह अंगुली दिखा रही हो, जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है।”

करियर की बात करें तो करीना कपूर अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘गुड न्यूज’ में नजर आएंगी। फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा करीना इरफान खान की ‘अंग्रेजी मीडियम’ में नजर आएंगी। करीना ने करण जौहर की मल्टीस्टारर फिल्म ‘तख्त’ भी साइन की है।

