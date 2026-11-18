प्रिंस विलियम का करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस जाना फिल्ममेकर और करीना कपूर के लिए यादों से भरा खास पल बन गया। बुधवार को करीना के साथ सैफ अली खान ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया। इस दौरान चारों के बीच सिनेमा, कहानियों और सांस्कृतिक रिश्ते को लेकर दिलचस्प बातचीत हुई। करण जौहर ने बाद में खुलासा किया कि इस मुलाकात में बातचीत का सिलसिला उनकी आइकॉनिक फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ की यादों तक भी पहुंच गया।

करण जौहर और करीना कपूर ने प्रिंस विलियम से मुलाकात का एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें उन्होंने मुलाकात में हुई बातों और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। करण ने लिखा, ‘धर्मा मूवीज में हिज रॉयल हाइनेस, प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस विलियम का स्वागत करना हमारे लिए बेहद सम्मान और खुशी की बात थी। उनके साथ पूरा दिन सिनेमा के जादू, हमें गढ़ने वाली कहानियों और संस्कृतियों की सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ने वाले रिश्तों पर शानदार बातचीत करते हुए बीता।’

करण जौहर का प्रिंस विलियम पर पोस्ट

करण ने आगे लिखा, ‘इस मुलाकात का एक बेहद खास और यादगार पल वह था, जब हमने अपनी फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के निर्माण से जुड़ी यादों को फिर से ताजा किया और फिल्म की शूटिंग के उन खूबसूरत दिनों के कई दिलचस्प किस्से शेयर किए। इस दौरान करीना कपूर खान और मैं पुरानी यादों में खो गए और काफी इमोशनल महसूस किया।’

करण जौहर कहते हैं कि सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पूरी दुनिया को एक-दूसरे के करीब लाता है। ऐसे खास पल हमें याद दिलाते हैं कि सरहदों, भाषाओं और संस्कृतियों से परे कहानियों में लोगों को जोड़ने की शानदार ताकत होती है। यही कहानियां भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत रिश्तों को और गहरा बनाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि कहानियां सचमुच किसी सीमा की मोहताज नहीं होतीं।\

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प्रिंस विलियम के स्वागत के लिए इसी फिल्म के गाने ‘बोले चूड़ियां’ पर एक खास पेशकश भी तैयार की गई थी।

करीना कपूर ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

इस मुलाकात के बारे में करीना ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा, ‘एक राजकुमार ने कभी मेरा दिल जीत लिया था, और इस राजकुमार से मिलना भी बेहद खूबसूरत अनुभव रहा। हिज रॉयल हाईनेस, प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलना मेरे लिए सचमुच बड़े सम्मान की बात रही। उनसे हिंदी सिनेमा के लिए हमारे प्यार और उस खास रिश्ते पर बातचीत हुई।’

करीना ने आगे लिखा, ‘यह मुलाकात और भी खास हो गई है, क्योंकि हम ‘कभी खुशी कभी गम’ के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह वह फिल्म है, जिसने अपने जज्बात, प्यार और संस्कृति के जरिए ब्रिटेन में भी लाखों दिलों को छुआ।’