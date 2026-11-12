बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को एक पेंडेंट पहनने की वजह से लीगल नोटिस मिला है। यह नोटिस कांग्रेस नेता और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास हफीज ने भेजा है। हाल ही में करीना कपूर ने दिवाली के मौके पर 30 कैरेट का पन्ने वाला पेंडेंट पहना था। इस पेंडेंट पर कुरान की एक आयत ‘आयत-उल-कुर्सी’ लिखी हुई है।

अब्बास हाफीज ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि पवित्र कुरान की आयत को सोशल मीडिया पर किस तरह दिखाया गया। उन्होंने करीना और रिया को 11 नवंबर को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि सोशल मीडिया से इन तस्वीरों और वीडियो को हटाया जाए। साथ ही, दोनों सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और आगे से कुरान की आयत की पवित्रता का ध्यान रखने का भरोसा दें।

करीना कपूर के दीवाली लुक पर मचा बवाल

करीना कपूर ने दिवाली पर अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। इन तस्वीरों में उन्होंने डिजाइनर पुनीत बलाना का बनाया हुआ बेज रंग का कफ्तान और उसी रंग की पगड़ी पहनी थी। इसके साथ उन्होंने 30 कैरेट का पन्ना वाला एक पेंडेंट भी पहना था। इस पेंडेंट पर कुरान की आयत-उल-कुर्सी लिखी हुई थी।

कानूनी नोटिस में क्या कहा गया?

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि हाफिज को करीना या किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़ों, निजी पसंद या गहने पहनने की आजादी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनकी आपत्ति खास तौर पर उस पेंडेंट को लेकर है, जिस पर कुरान की आयत-उल-कुर्सी लिखी हुई है।

उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति कुरान की पवित्र आयत लिखा हुआ पेंडेंट पहनता है और उसे सोशल मीडिया पर दिखाता है, तो उसके कपड़े, तस्वीरें दिखाने का तरीका और पोस्ट का माहौल ऐसा होना चाहिए, जिससे उस आयत के लिए सम्मान दिखाई दे।

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पेंडेंट के लिए सम्मान ना दिखाने पर भड़के हाफिज

हाफिज का मानना है कि करीना की तस्वीरों में लॉकेट को जिस तरह दिखाया गया, उसमें कुरान की आयत के प्रति सम्मान नजर नहीं आया। नोटिस में साफ कहा गया है कि उनकी आपत्ति सिर्फ इस पेंडेंट को दिखाने के तरीके पर है, न कि करीना के कपड़ों या उनकी जिंदगी जीने के तरीके पर।

करीना की स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने क्या बताया

करीना कपूर की स्टाइलिस्ट रिया कपूर के मुताबिक, ये सभी गहने करीना के पति सैफ अली खान के परिवार के हैं। सैफ की दादी साजिदा सुल्तान, भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं। उनकी शादी इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई थी। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे, जो सैफ के पिता हैं।

इस तरह ये शाही गहने परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते रहे और अब करीना के पास हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर हाफिज ने आपत्ति जताई है। उनकी नाराजगी करीना के कपड़ों या बाकी शाही गहनों को लेकर नहीं है। उन्हें खास तौर पर इस बात पर आपत्ति है कि कुरान की आयत लिखे हुए पेंडेंट को इस तरह फैशन के तौर पर दिखाया गया।