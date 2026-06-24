बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने एक बार फिर अपने मजेदार अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया है। इस बार उन्होंने बेटे तैमूर अली खान के साथ क्रिकेट खेलते हुए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मजाकिया अंदाज में चुनौती दे डाली।

करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तैमूर के साथ क्रिकेट सेशन की कुछ तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरों में करीना गेंदबाजी करती नजर आ रही हैं, जबकि तैमूर बल्लेबाजी के लिए तैयार दिख रहे हैं। मां-बेटे के बीच यह दोस्ताना क्रिकेट मुकाबला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

पोस्ट को और दिलचस्प बनाते हुए करीना ने अपनी गेंदबाजी की तुलना टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह से कर दी। उन्होंने लिखा, “मेरे टैलेंट को कम मत समझना… मैं बुमराह को भी कड़ी टक्कर दे सकती हूं।” साथ ही उन्होंने बुमराह को टैग भी किया।

करीना का यह मजाकिया अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इसके बाद बुमराह ने भी करीना के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए स्टोरी शेयर की, जिसमें बुमराह ने लिखा, ‘मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। आपके पास काफी अच्छी प्रतिभा है।’जसप्रीत बुमराह ने करीना की पोस्ट का जवाब देते हुए हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया, जिससे साफ है कि उन्होंने अभिनेत्री की मजाकिया चुनौती को खेल भावना के साथ लिया।

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दोनों के बीच सोशल मीडिया पर हुई यह हल्की-फुल्की नोकझोंक फैंस को काफी मनोरंजक लग रही है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

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प्रोफेशनल फ्रंट पर करीना कपूर अपनी आगामी फिल्म ‘दायरा’ को लेकर चर्चा में हैं। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म 18 सितंबर को बड़े पर्दे पर दर्शकों के बीच पहुंचेगी।