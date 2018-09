View this post on Instagram

Old but gold 😍👑👑 قديم لكن كالذهب👑 #kareenakapoorkhan #Kareenakapoor #kareena #bebokapoor #bebo #queenofbollywood #diamondofbollywood #brideofIndia #thediva #queenofhearts #princess #taimuralikhan #saifalikhan #karismakapoor #kapoor #khan #moon #sun #kareenaEgypt_FC #kareenakapoorEgyptianfans #Fan #Actress #Bollywood #movie #India #dancer #kareenakapoorfanclub #كارينا_كابور #كارينا_كابور_خان