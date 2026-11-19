करीना कपूर और ऋतिक रोशन साल 2001 में आई फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ के बाद एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं। दोनों का एक वीडियो इंटरनेट पर आया है, जिसमें दोनों अपने रोहन और पू वाले किरदार में नजर आ रहे हैं। ये एक विज्ञापन का वीडियो है जिसे देख फैंस की 25 साल पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं।

करीना और ऋतिक Airbnb के विज्ञापन के लिए एक बार फिर साथ आए हैं। करीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इसे शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, “आप 25 सालों से इस परिवार का हिस्सा रहे हैं। कम से कम हम आपको यह चाभी तो दे ही सकते हैं। रायचंद हाउस में आपका स्वागत है, सिर्फ @airbnbindia पर।”

वीडियो को रिलीज हुए एक घंटा भी नहीं हुआ और इसमें 1.1 मिलियन व्यूज से ज्यादा आ चुके हैं। इसके साथ ही 3.5 हजार से ज्यादा लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं।

विज्ञापन की शुरुआत में ऋतिक जूते पहने और करीना कपूर तैयार होती नजर आती हैं। वह शीशे के सामने मेकअप करती हैं और अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाती हैं। इसके बाद कैमरा ऋतिक रोशन की तरफ जाता है। वह काले रंग की टी-शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट में दिखाई देते हैं।

इसके बाद करीना और ऋतिक एक बड़े और खूबसूरत घर में आमने-सामने आते हैं। यह वही रायचंद हाउस है, जिसे दर्शकों ने फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ में देखा था।

ऋतिक करीना से कहते हैं कि आज भी वे दोनों साथ हैं। इस पर करीना सवाल करती हैं कि क्या सिर्फ वे दोनों ही इस घर में रहेंगे? ऋतिक जवाब देते हैं कि हां, सिर्फ वे दोनों। करीना हैरानी जताते हुए पूछती हैं कि इतने बड़े घर में सिर्फ वे दोनों रहेंगे? वह ऋतिक कहते हैं कि क्या अपनी शादी की 25वीं सालगिरह वे अकेले मनाएंगे?

इसके बाद ऋतिक कहते हैं कि उन्हें एक अच्छी रीयूनियन यानी पुराने लोगों का फिर से मिलना बहुत पसंद है। वह कहते हैं कि उनके घर के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए। इस बातचीत के जरिए विज्ञापन में रायचंद परिवार के घर को दूसरों के लिए भी खोलने का विचार सामने आता है।

इसके बाद विज्ञापन में घर के कई हिस्से दिखाए जाते हैं। खास तौर पर इसकी भव्य सीढ़ियां, बड़ा लिविंग रूम, सजावट, फर्नीचर और शानदार इंटीरियर को कैमरे में कैद किया गया है। घर में रायचंद परिवार की पुरानी तस्वीरें भी नजर आती हैं। इसके साथ ही करीना और ऋतिक के साथ करण जौहर दरवाजे पर आए मेहमानों का स्वागत करते हैं।

KKKG देखने की बात कर रहे यूजर्स

इस वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट किया है। कोई इसे इस साल का बेस्ट कोलैब बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि उन्हें ये जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखनी है। एक यूजर ने लिखा, “इसे देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद थी कि यह K3G-2 होगी।”