सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 12 दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। कंटेस्टेंट के बीच होने वाली तीखी बहस और सलमान की फटकार लोगों को ध्यान आकर्षित कर रही है। शो में करणवीर बोहरा और श्रीसंत के बीच होने वाली तकरार भी लोगों को पसंद आ रही है। इन सब के बीच करणवीर की पत्नी टीजे सलमान खान सहित बिग बॉस के मेकर्स पर भड़क उठीं। सोशल मीडिया पर करणवीर की पत्नी ने एक पोस्ट लिख कहा है कि कपड़ों को लेकर करणवीर का मजाक मत बनाओ।

सलमान खान वीकेंड का वॉर के कई एपिसोड में करणवीर को कपड़ों को लेकर टीस करते हुए नजर आ चुके हैं। यह बात करणवीर की पत्नी टीजे को पसंद नहीं आई। जिसके चलते उन्होंने एक पोस्ट में इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है। टीजे ने पोस्ट में लिखा- ‘मैंने रविवार का वीकेंड का वॉर एपिसोड देखा और जिसके बाद मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं करणवीर और अपनी ओर से माफी मांगाना चाहती हूं, यदि कभी मेरी वजह से आप लोगों को कभी हर्ट हुआ। वीकेंड का वॉर एपिसोड में हमेशा करणवीर की टांग खिंची जाती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया।’

टीजे ने पोस्ट में आगे लिखा, ‘करणवीर ने ‘कसौटी’, ‘सौभाग्यवती भव’ और ‘नागिन-2′ जैसे कई सुपरहिट सीरियल दिए हैं। वह टीवी जगत के सम्मानित एक्टर्स में से एक हैं। कृपया आप उनके कई सालों की मेहनत की तारीफ करें जो उन्होंने कमाई है। मैंने बिग बॉस में कई बार डबल स्टैंडर्ड भी देखा है। जिनमें से एक है- जब लोगों ने रोहित की पर्पल पैंट का मजाक उड़ाया तो सवाल उठाए गए। लेकिन करणवीर के लुक और कपड़ों को लेकर भी हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है उसका क्या? यह गलत बात है किसी भी इंसान के लुक और कपड़ों को लेकर सवाल उठाना।’

It is out of concern, and with the utmost respect that I write to you.. I needed to share with you how deeply hurt I am by the way #KaranvirBohra is being treated in BiggBoss… @ColorsTV @endemolshineind #BiggBoss12 #BB12 #KaranvirBohra #KVB #TeamKVB #KVBarmy pic.twitter.com/lpCSMRSZ2D

— Teejay Sidhu (@bombaysunshine) November 12, 2018