फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर काम करने के बाद बॉलीवुड की तरफ रुख किया। इसमें शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और करण सिंह ग्रोवर समेत कई नाम शामिल हैं। हालांकि, उनमें से कुछ सफल हो पाए, तो कुछ फ्लॉप हो गए। आज हम आपको एक्टर अनकट में करण सिंह ग्रोवर के बारे में बताते हैं, जिन्होंने टीवी पर खूब नाम कमाया, लेकिन जब वह फिल्मों में गए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए।

प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा करण की पर्सनल लाइफ चर्चा का हिस्सा बनी रही। बता दें कि करण 23 फरवरी को 44 साल के हो गए हैं। उनका जन्म दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था, जहां अभिनेता का बचपन बेहद ही अलग और खुले माहौल में बीता। जब करण छोटे थे, तभी उनका परिवार अल खोबार, सऊदी अरब चला गया। ऐसे में एक्टर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरी की और आगे पढ़ने के लिए वह मुंबई आ गए।

विदेश में की करण ने नौकरी

करण सिंह ग्रोवर ने आईएचएम मुंबई से होटल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की और इसके बाद कुछ समय तक ओमान के शेरेटन होटल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। वह एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। साल 2004 में अभिनेता ने एक मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी पर्सनैलिटी से सबका ध्यान खींचा।

इस शो से किया टीवी पर डेब्यू

इसके बाद साल 2004 में करण ने ‘कितनी मस्त है जिंदगी’ शो से अपने टीवी करियर की शुरुआत की। यह शो 2005 तक चला, लेकिन करण को जो पहचान मिली वह साल 2007 में आए शो ‘दिल मिल गए’ से मिली थी। इस शो में उन्होंने डॉक्टर अरमान मलिक का किरदार निभाया, जो लोगों को काफी पसंद आया था। उसी समय से करण बहुत सी लड़कियों के क्रश बन गए।

शो में उनकी जोड़ी जेनिफर विंगेट के साथ नजर आई, जिनके साथ उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी। ‘दिल मिल गए’ शो के दौरान करण ने कई रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया था, जिसमें ‘नच बलिये’, ‘झलक दिखला जा’ जैसे शो शामिल थे। फिर कुछ समय के लिए उनका करियर थोड़ा धीमा हो गया और साल 2012 में सुरभि ज्योति के साथ उनका शो ‘कुबूल है’ आया, जिसके बाद वह फिर छा गए।

इस फिल्म से किया करण ने डेब्यू

टीवी पर फेमस होने के बाद करण ने बॉलीवुड की तरफ रुख किया, लेकिन वहां एक्टर वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए, जो उन्होंने चाहिए था। एक्टर ने अभी तक अपने करियर में 5 फिल्में की है। इसमें साल 2008 में आई ‘भ्रम’ से डेब्यू किया, जो फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2012 में उनकी मूवी आई एम 24 आई। फिर साल 2015 में बिपाशा बसु के साथ उनकी फिल्म ‘अलोन’ आई और यह भी फ्लॉप हुई।

2015 में ही करण सिंह ग्रोवर ‘हेट स्टोरी 3’ में नजर आए। इसके बाद साल 2024 में एक्टर ‘फाइटर’ में नजर आए। इस मूवी में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन लीड रोल में थे।

करण सिंह ग्रोवर की पर्सनल लाइफ

प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा करण की पर्सनल लाइफ चर्चा के विषय रही। एक्टर की लाइफ में प्यार ने एक या दो नहीं, बल्कि तीन बार दस्तक दी। पहली बार करण ने साल 2008 में एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से शादी की, लेकिन ये रिश्ता एक साल भी नहीं टिक पाया और दोनों ने 2009 में ही तलाक ले लिया था। इसके बाद सीरियल ‘दिल मिल गए’ के सेट पर करण की मुलाकात जेनिफर से हुई और उन्होंने साल 2012 में शादी कर ली थी।

हालांकि, इनकी शादी भी कुछ खास नहीं चल पाई। दोनों ने दो साल बाद ही 2014 में तलाक ले लिया। इसके बाद एक्टर की मुलाकात ‘अलोन’ के सेट पर बिपाशा से हुई, जहां दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और कपल ने शादी कर ली। फिलहाल ये कपल अपनी बेटी देवी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा है।

